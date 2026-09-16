EN VIVO | Barcelona vs. Racing de Santander: los azulgrana buscan mantener su racha perfecta

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EN VIVO | Barcelona vs. Racing de Santander: los azulgrana buscan mantener su racha perfecta

El equipo de Hansi Flick suma seis victorias consecutivas y pretende prolongar su gran inicio de temporada.

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VALENCIA, 13/09/2026.- El delantero del FC Barcelona Raphinha calienta antes del inicio del encuentro correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports disputado entre el Levante y el FC Barcelona este domingo en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/ Kai Forsterling

El Barcelona busca una nueva victoria este miércoles frente al Racing de Santander. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Barcelona enfrenta este miércoles al Racing de Santander con el objetivo de mantener su racha de seis victorias consecutivas en este inicio de temporada. El conjunto azulgrana suma cinco triunfos en LaLiga y uno en la Liga de Campeones de Europa.

El Barça tiene 15 puntos y comparte el liderato con el Real Madrid, aunque los azulgrana tienen pendiente su partido de la sexta jornada. Una nueva victoria también le permitiría acercarse a la posibilidad de igualar uno de sus mejores arranques ligueros.

Para este compromiso, el técnico Hansi Flick cuenta con 23 jugadores disponibles. Las únicas ausencias son Frenkie de Jong y Roony Bardghji, este último debido a una lesión de larga duración.

El partido está programado para las 13:30 horas de Guatemala. Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Barcelona y Racing de Santander.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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