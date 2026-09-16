EN VIVO | Barcelona vs. Racing de Santander: los azulgrana buscan mantener su racha perfecta

El Barcelona enfrenta este miércoles al Racing de Santander con el objetivo de mantener su racha de seis victorias consecutivas en este inicio de temporada. El conjunto azulgrana suma cinco triunfos en LaLiga y uno en la Liga de Campeones de Europa.

El Barça tiene 15 puntos y comparte el liderato con el Real Madrid, aunque los azulgrana tienen pendiente su partido de la sexta jornada. Una nueva victoria también le permitiría acercarse a la posibilidad de igualar uno de sus mejores arranques ligueros.

Para este compromiso, el técnico Hansi Flick cuenta con 23 jugadores disponibles. Las únicas ausencias son Frenkie de Jong y Roony Bardghji, este último debido a una lesión de larga duración.

El partido está programado para las 13:30 horas de Guatemala. Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Barcelona y Racing de Santander.