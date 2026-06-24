La jornada continúa y es el turno del Grupo C de la Copa del Mundo, donde se definirá todo en esta tercera fecha de la fase de grupos. En este sector compiten las selecciones de Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

El grupo es liderado por Brasil, con cuatro puntos, los mismos que suma Marruecos; sin embargo, la diferencia de goles ubica al conjunto brasileño en la primera posición. Hoy buscará reafirmar ese liderato cuando enfrente en Miami a Escocia, que acumula tres puntos y ocupa el tercer lugar del grupo. La selección escocesa también mantiene opciones de clasificar entre los dos primeros o, en su defecto, disputar uno de los boletos para los mejores terceros lugares.

Por su parte, Marruecos se medirá con Haití, que ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente fase. El conjunto marroquí buscará una nueva victoria que le asegure un lugar en la próxima ronda. Un triunfo, combinado con un empate o una derrota de Brasil, podría darle el primer puesto del grupo. Además, una amplia diferencia de goles también podría permitirle quedarse con esa posición.

La mesa está servida para el desenlace del Grupo C, con tres selecciones en busca de la clasificación. Los encuentros se disputarán a partir de las 16 horas de Guatemala, y aquí podrás seguir el minuto a minuto de ambos partidos.

BRASIL VS. ESCOCIA

MARRUECOS VS. HAÍTI