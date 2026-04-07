EN VIVO: Inicia el segundo tiempo con empate 0-0 entre Sporting Lisboa y Arsenal

¡Ya llegan los equipos al terreno de juego! Sporting Lisboa y Arsenal no lograron anotar en la primera etapa y el marcador parcial está 0-0 en el estadio José Alvalade XXI.

Las estadísticas del encuentro entre Sporting Lisboa y Arsenal de la Champions:



Posesión:

Sporting Lisboa (55%)

VS

Arsenal (45%)

(55%) VS (45%) Tiros al arco:

Sporting Lisboa (3)

VS

Arsenal (3)

(3) VS (3) Fouls cometidos:

Sporting Lisboa (10)

VS

Arsenal (9)

(10) VS (9) Pases Correctos:

Sporting Lisboa (321)

VS

Arsenal (421)

(321) VS (421) Pases Incorrectos:

Sporting Lisboa (48)

VS

Arsenal (48)

(48) VS (48) Recuperaciones:

Sporting Lisboa (12)

VS

Arsenal (14)

(12) VS (14) Tarjetas Amarillas:

Sporting Lisboa (1)

VS

Arsenal (0)

(1) VS (0) Tiros Libres:

Sporting Lisboa (1)

VS

Arsenal (4)

Hoy se enfrentan Sporting y los Gunners por la llave 4 de la Champions. El encuentro tendrá lugar a las 13:00 horas en el estadio José Alvalade XXI.

Daniel Siebert fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio José Alvalade XXI.

Formación de Sporting Lisboa hoy

El entrenador Rui Borges salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Rui Silva en la portería; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en la línea defensiva; Hidemasa Morita, João Simões, Geny Catamo, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en el mediocampo; y Luis Suárez en el ataque.

Formación de Arsenal hoy

Por su parte, Mikel Arteta paró en el campo una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori como defensa; Martin Odegaard, Martín Zubimendi y Declan Rice en la mitad; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard en la delantera.