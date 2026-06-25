EN VIVO | Costa de Marfil vs. Curazao: siga el minuto a minuto del duelo por la tercera fecha del Grupo E

Costa de Marfil y Curazao se enfrentan en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo E. El conjunto marfileño llega con cuatro puntos y la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Curazao, por su parte, afronta este compromiso con la necesidad de sumar. El equipo caribeño mantiene opciones de clasificación, pero también depende de una combinación de resultados. Para lograrlo, intentará aprovechar las oportunidades que genere frente a uno de los equipos más fuertes del grupo.

El partido se disputará a las 14.00 horas de Guatemala. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del encuentro.