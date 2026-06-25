EN VIVO | Costa de Marfil vs. Curazao: siga el minuto a minuto del duelo por la tercera fecha del Grupo E

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EN VIVO | Costa de Marfil vs. Curazao: siga el minuto a minuto del duelo por la tercera fecha del Grupo E

Costa de Marfil y Curazao se enfrentan en la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026. El conjunto africano busca asegurar su clasificación, mientras que el equipo caribeño necesita sumar y esperar una combinación de resultados para mantener vivas sus opciones.

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GR6288. TORONTO (CANADÁ), 20/06/2026.- Jugadores de Costa de Marfil celebran un gol este sábado, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Costa de Marfil en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

Costa de Marfil y Curazao se enfrentan en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo E.(Foto Prensa Libre: EFE).

Costa de Marfil y Curazao se enfrentan en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo E. El conjunto marfileño llega con cuatro puntos y la posibilidad de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Curazao, por su parte, afronta este compromiso con la necesidad de sumar. El equipo caribeño mantiene opciones de clasificación, pero también depende de una combinación de resultados. Para lograrlo, intentará aprovechar las oportunidades que genere frente a uno de los equipos más fuertes del grupo.

El partido se disputará a las 14.00 horas de Guatemala. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del encuentro.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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