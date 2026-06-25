EN VIVO | Ecuador se juega la clasificación ante una Alemania ya clasificada: siga el minuto a minuto

Alemania afrontará su tercer partido en la Copa del Mundo 2026 con la clasificación a la siguiente ronda asegurada. La selección alemana buscará cerrar la fase de grupos con marca perfecta y conseguir su tercera victoria consecutiva.

Ecuador, por su parte, llega con un panorama distinto. La Tri necesita ganar para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase, por lo que intentará sorprender a una de las selecciones más fuertes del torneo.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la tercera jornada de la fase de grupos. Alemania intentará mantener su rendimiento, mientras que Ecuador deberá asumir riesgos en busca del resultado que necesita para seguir con vida en la competencia.

El encuentro se disputará a las 14.00 horas de Guatemala. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del partido.