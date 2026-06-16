EN VIVO | Francia y Senegal: siga el minuto a minuto del debut de Mbappé y compañía en el Mundial 2026

La Selección de Francia saldrá a escena este martes 16 de junio en su debut en la Copa del Mundo 2026. El conjunto francés se medirá ante Senegal en Nueva Jersey, en una reedición de lo ocurrido hace 24 años, cuando ambas selecciones se enfrentaron en el Mundial de Corea-Japón 2002, también en la fase de grupos.

El equipo galo, dirigido por Didier Deschamps, llega a esta Copa del Mundo como uno de los máximos candidatos para recuperar el trono que perdió en Catar, cuando cayó en la gran final frente a la selección de Argentina. De esta manera, inicia su camino en busca de su tercer título en la historia.

Francia arriba a United 2026 con una constelación de estrellas encabezadas por Kylian Mbappé, Doué, Olise y Dembélé, conformando un equipo temible en todas sus líneas. Por su parte, la selección de Senegal, conocida como los “Leones de la Teranga” y liderada por Sadio Mané, buscará dar la sorpresa y vencer al conjunto “Bleu”, algo que ya logró en 2002 cuando se impuso 1-0.

El encuentro está programado para las 13:00 horas de Guatemala y podrás seguir todas las incidencias aquí.