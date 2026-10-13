Fútbol Internacional
En vivo | Galatasaray vs. Barcelona: sigue el minuto a minuto de la jornada 2 de la Champions League
Barcelona visita esta tarde al Galatasaray en Estambul con el objetivo de mantener su paso perfecto de la temporada y sumar su segunda victoria en la Champions League.
¿Cómo llega el Barcelona al partido contra Galatasaray por la Champions League?.(Foto Prensa Libre: EFE).
El FC Barcelona afronta esta tarde una exigente prueba en Estambul cuando visite al Galatasaray de Turquía, en el marco de la segunda jornada de la Uefa Champions League. El conjunto dirigido por Hansi Flick intentará mantener el gran inicio de temporada que ha demostrado tanto en el campeonato local como en el certamen continental.
Los blaugranas llegan al compromiso en un momento de confianza, luego de encadenar nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones: ocho en La Liga y una en la Champions League. En su debut europeo, el Barcelona se impuso con autoridad al PSV, resultado que le permitió comenzar con buen pie su camino en el torneo más prestigioso del continente.
Ahora, el equipo catalán buscará sumar su segundo triunfo consecutivo en la competición y dar un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, la misión no será sencilla, ya que el Galatasaray suele hacerse fuerte en condición de local y contará con el apoyo de una de las aficiones más apasionadas de Europa.
Se espera un encuentro intenso y disputado de principio a fin, en un escenario históricamente complicado para los equipos visitantes. La presión de la afición turca y el buen momento de ambos clubes prometen un duelo cargado de emociones.
El Barcelona buscará prolongar su racha ganadora en Estambul frente al Galatasaray, mientras que el conjunto turco intentará hacerse respetar en casa y sumar puntos importantes en la Champions League. Sigue aquí todas las incidencias, goles del encuentro.