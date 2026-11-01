EN VIVO | Racing de Santander vs. Real Madrid: siga la jornada 11 de LaLiga

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Los merengues visitan El Sardinero con Courtois de regreso para la jornada 11 de LaLiga y buscan no despegarse de Atlético y Barcelona, que ganaron ayer.

Alejandra Soto

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BARCELONA, 25/10/2026.- El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé (d) celebra con sus compañeros Jude Bellingham (c) y Arda Guler el primer gol de su equipo durante el encuentro de LaLiga EA Sports que disputan este domingo FC Barcelona y Real Madrid en el estadio del Camp Nou, en Barcelona. EFE / Enric Fontcuberta

Los merengues visitan El Sardinero con Courtois de regreso para la jornada 11 de LaLiga y buscan no despegarse de Atlético y Barcelona, que ganaron ayer. (Foto Prensa Libre: EFE / Enric Fontcuberta).

Racing de Santander y Real Madrid se miden este domingo a las 9:15 AM (hora de Guatemala) en el estadio El Sardinero, por la jornada 11 de LaLiga. Los merengues llegan con 24 puntos y quieren mantener el ritmo de Atlético de Madrid y Barcelona, que ganaron sus partidos ayer.

El equipo de Mourinho llega tras vencer el Clásico y con un solo partido en la semana antes de su duelo de Champions en Atenas. Courtois regresa al once tras recuperarse de la gripe, y Lunin pasa al banquillo. Valverde es baja y Vinícius no jugará por cumplir su segundo partido de sanción.

La posible alineación del Real Madrid es: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

01 de noviembre 2026, 09:15h

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