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EN VIVO | Racing de Santander vs. Real Madrid: siga la jornada 11 de LaLiga
Los merengues visitan El Sardinero con Courtois de regreso para la jornada 11 de LaLiga y buscan no despegarse de Atlético y Barcelona, que ganaron ayer.
Los merengues visitan El Sardinero con Courtois de regreso para la jornada 11 de LaLiga y buscan no despegarse de Atlético y Barcelona, que ganaron ayer. (Foto Prensa Libre: EFE / Enric Fontcuberta).
Racing de Santander y Real Madrid se miden este domingo a las 9:15 AM (hora de Guatemala) en el estadio El Sardinero, por la jornada 11 de LaLiga. Los merengues llegan con 24 puntos y quieren mantener el ritmo de Atlético de Madrid y Barcelona, que ganaron sus partidos ayer.
El equipo de Mourinho llega tras vencer el Clásico y con un solo partido en la semana antes de su duelo de Champions en Atenas. Courtois regresa al once tras recuperarse de la gripe, y Lunin pasa al banquillo. Valverde es baja y Vinícius no jugará por cumplir su segundo partido de sanción.
La posible alineación del Real Madrid es: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.
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