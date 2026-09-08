EN VIVO | Real Madrid vs. Inter: siga el minuto a minuto de la Champions League

El Real Madrid recibe este martes al Inter Milán en el estadio Santiago Bernabéu, en un esperado duelo que marcará el estreno de ambos equipos en la Liga de Campeones.

El encuentro está programado para las 13 horas.

Una de las principales novedades fue la presencia de Marc Cucurella, quien trabajó con normalidad junto al resto del grupo luego de las molestias musculares que sufrió en el último partido.

Aurelien Tchouameni, Endrick y Thiago Pitarch también participaron en la práctica, aunque su presencia en el encuentro todavía parece complicada. Mientras tanto, Ferland Mendy, Rodrygo, Militao y Raúl Asencio continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias y el minuto a minuto del partido entre Real Madrid e Inter, dos históricos del futbol europeo que buscarán comenzar con el pie derecho su camino en la Liga de Campeones.