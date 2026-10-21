Fútbol Internacional
EN VIVO | Real Madrid vs. RB Leipzig: siga el minuto a minuto del partido de Champions League
El Real Madrid pone a prueba su paso perfecto en la Liga de Campeones 2026-2027 cuando recibe este miércoles al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, con la misión de sumar su tercera victoria consecutiva y convencer con un mejor funcionamiento colectivo.
Real Madrid pone a prueba su invicto ante RB Leipzig: siga el minuto a minuto.(Foto Prensa Libre: EFE).
En la continuación de la jornada 3 de la Liga de Campeones 2026-2027, el Real Madrid recibe esta tarde, a las 13 horas de Guatemala, al RB Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, buscará su tercera victoria consecutiva en el torneo para mantenerse en los primeros puestos de la fase de liga.
El equipo blanco también intentará aprovechar su condición de local para mejorar su rendimiento colectivo. Aunque suma seis puntos en sus dos primeras presentaciones, el Real Madrid ha mostrado algunas dificultades en su funcionamiento, pese a los resultados favorables.
En la jornada inaugural, los madridistas derrotaron 2-1 al Inter de Milán en un encuentro muy disputado, mientras que en la segunda fecha consiguieron una remontada agónica frente a la Roma, después de estar dos goles abajo en el marcador y revertir el resultado en los últimos 10 minutos del partido.
Por ello, además de buscar un nuevo triunfo, el conjunto merengue intentará mostrar una versión más convincente en su juego frente al equipo alemán y mantener su paso perfecto en la competición europea.
Siga aquí el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y RB Leipzig desde el estadio Santiago Bernabéu.