EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad: siga el minuto a minuto del partido de LaLiga

El Real Madrid vuelve a la actividad este miércoles, cuando reciba a la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu, en el encuentro reprogramado de la jornada 1 de LaLiga. El compromiso también marcará el regreso de José Mourinho al Santiago Bernabéu.

El conjunto merengue afronta el duelo con confianza después de haber comenzado la temporada con una victoria frente al Espanyol. Aunque el encuentro fue complicado durante gran parte del partido, los madridistas consiguieron la diferencia en los minutos finales para quedarse con los tres puntos.

El equipo blanco buscará su segunda victoria consecutiva y mejorar su rendimiento bajo las órdenes de Mourinho. El técnico portugués espera mayor control del balón, más oportunidades de gol y consolidar su estilo de juego.

La Real Sociedad llega con la intención de sumar puntos en el Santiago Bernabéu y frenar el impulso del Real Madrid en este comienzo de temporada. El partido está programado para las 13.00 horas de Guatemala. Los aficionados podrán seguir las incidencias, las mejores jugadas, los goles y el minuto a minuto del encuentro.