Fútbol Internacional
En vivo | Roma vs. Real Madrid, sigue el minuto a minuto del encuentro por la segunda fecha de la Champions
Con la misión de despejar dudas sobre su funcionamiento, el Real Madrid visita a la Roma en la segunda jornada de la Champions League.
El delantero Kylian Mbappé, durante el entrenamiento del Real Madrid, previo a su partido de Liga de Campeones contra AS Roma.(Foto Prensa Libre: EFE).
El Real Madrid visita esté miércoles a la Roma por la segunda jornada de la Uefa Champions League, en un duelo que se disputará en el estadio Olímpico y que marcará el regreso de José Mourinho a la que alguna vez fue su casa.
El conjunto merengue afronta este compromiso con la intención de conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo, mantener el invicto y conservar la puntuación perfecta.
Además, buscará mostrar una mejor versión en el aspecto colectivo, un tema que ha generado cuestionamientos entre su afición debido a las irregularidades exhibidas en el inicio de la temporada. En LaLiga, el cuadro blanco se encuentra a seis puntos del Barcelona tras ocho jornadas disputadas, por lo que intentará tomar confianza y mantener el buen paso en Europa.
Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla, ya que enfrente estará una Roma que buscará regalarle una alegría a sus aficionados y hacerse fuerte en casa ante el máximo ganador de la competición continental. El conjunto giallorossi intentará aprovechar su condición de local para sumar un resultado positivo frente al quince veces campeón de Europa.
El Real Madrid llega a este encuentro tras derrotar al Inter en la primera jornada, aunque su funcionamiento dejó algunas dudas pese a conseguir los tres puntos. Por su parte, la Roma debutó con un empate como visitante frente al Fenerbahçe. El partido se disputará a partir de las 13 horas de Guatemala y podrás seguir el minuto a minuto aquí.