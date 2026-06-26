EN VIVO | Senegal vs. Irak: siga el minuto a minuto del duelo por la última fecha del Grupo I

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EN VIVO | Senegal vs. Irak: siga el minuto a minuto del duelo por la última fecha del Grupo I

Senegal e Irak se enfrentan en la última jornada del Grupo I con la obligación de ganar para mantener opciones de avanzar como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

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TORONTO, 26/06/2026.- Seguidores iraquíes animan antes del último partido del Grupo I del Mundial 2026 que van a disputar Senegal e Irak en el BMO Field de la ciudad de Toronto, Canadá. EFE/Bienvenido Velasco

Seguidores iraquíes animan antes del último partido del Grupo I del Mundial 2026 que van a disputar Senegal e Irak en el BMO Field de la ciudad de Toronto, Canadá. (Foto Prensa Libre: EFE).

En la jornada decisiva del Grupo I de la Copa del Mundo, Senegal e Irak se enfrentarán en Toronto, en un partido que se disputará de forma simultánea con el duelo entre Francia y Noruega.

Ambas selecciones buscan su primera victoria del torneo para mantener opciones de clasificación. Aunque el panorama es complicado, todavía conservan posibilidades de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Senegal e Irak necesitan ganar y hacerlo con la mayor diferencia de goles posible, además de depender de otros resultados para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.

Prensa Libre ofrecerá la cobertura minuto a minuto de este encuentro, a partir de las 13.00 horas de Guatemala.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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