EN VIVO | Senegal vs. Irak: siga el minuto a minuto del duelo por la última fecha del Grupo I

En la jornada decisiva del Grupo I de la Copa del Mundo, Senegal e Irak se enfrentarán en Toronto, en un partido que se disputará de forma simultánea con el duelo entre Francia y Noruega.

Ambas selecciones buscan su primera victoria del torneo para mantener opciones de clasificación. Aunque el panorama es complicado, todavía conservan posibilidades de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Senegal e Irak necesitan ganar y hacerlo con la mayor diferencia de goles posible, además de depender de otros resultados para aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros.

Prensa Libre ofrecerá la cobertura minuto a minuto de este encuentro, a partir de las 13.00 horas de Guatemala.