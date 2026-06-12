EN VIVO | Siga la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026 desde Canadá

Este viernes 12 de junio continúan las actividades inaugurales rumbo a la Copa del Mundo 2026, y en esta ocasión será el turno de la selección de Canadá. Junto con Estados Unidos y México, el país de la hoja de maple es uno de los tres anfitriones de este Mundial, que por primera vez se disputará en tres naciones, por lo que habrá tres ceremonias inaugurales.

Al igual que en México, la jornada contará con la participación de varios artistas en distintos escenarios, con espectáculos previos a los partidos. Las actividades se desarrollarán en el Estadio de Toronto sedes donde también se disputarán los encuentros programados, entre ellos el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia inaugural está prevista para las 11.30 horas de Guatemala, con lo que comenzará una jornada de música y futbol.

12 de junio 2026, 11:05h Inauguración desde Canadá

El segundo día de actividades inaugurales se llevará a cabo en el Estadio de Toronto, que vivirá un momento histórico al ser sede de una Copa del Mundo por primera vez. De esta manera, Canadá es junto a Estados Unidos y México como anfitriones del torneo, marcando una edición inédita en la historia del Mundial.