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Fútbol Internacional
EN VIVO | Siga la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026 desde Canadá
Canadá toma el protagonismo rumbo al Mundial 2026 con una vibrante jornada inaugural que combinará música, espectáculo y el esperado duelo ante Bosnia y Herzegovina.
El tenor italiano Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE se presentan este jueves, durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio Ciudad de México. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este viernes 12 de junio continúan las actividades inaugurales rumbo a la Copa del Mundo 2026, y en esta ocasión será el turno de la selección de Canadá. Junto con Estados Unidos y México, el país de la hoja de maple es uno de los tres anfitriones de este Mundial, que por primera vez se disputará en tres naciones, por lo que habrá tres ceremonias inaugurales.
Al igual que en México, la jornada contará con la participación de varios artistas en distintos escenarios, con espectáculos previos a los partidos. Las actividades se desarrollarán en el Estadio de Toronto sedes donde también se disputarán los encuentros programados, entre ellos el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.
La ceremonia inaugural está prevista para las 11.30 horas de Guatemala, con lo que comenzará una jornada de música y futbol.
Inauguración desde Canadá
El segundo día de actividades inaugurales se llevará a cabo en el Estadio de Toronto, que vivirá un momento histórico al ser sede de una Copa del Mundo por primera vez. De esta manera, Canadá es junto a Estados Unidos y México como anfitriones del torneo, marcando una edición inédita en la historia del Mundial.
Y DICEN QUE SOLO ES FUTBOL 😮💨🔥— ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 12, 2026
🇨🇦 Así de impresionante es la gran caravana de los aficionados de Canadá, que se dirigen al estadio para su debut en el Mundial.
📹 Devin_Heroux pic.twitter.com/D6NaSklXNQ