EN VIVO | Valencia vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto de la jornada 12 de LaLiga

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EN VIVO | Valencia vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto de la jornada 12 de LaLiga

Los merengues visitan Mestalla a las 2:00 PM, tres días después de jugar en Atenas y ante un Valencia que lucha por salir del descenso.

Alejandra Soto

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MADRID, 21/10/2026.- El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol del equipo durante el encuentro de Liga de Campeones que disputan este miércoles Real Madrid y RB Leipzig en el Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Los merengues visitan Mestalla a las 2:00 PM, tres días después de jugar en Atenas y ante un Valencia que lucha por salir del descenso. (Foto Prensa Libre: EFE).

Valencia y Real Madrid se enfrentan hoy a las 2:00 PM, hora de Guatemala, en el estadio de Mestalla, por la jornada 12 de LaLiga. Los merengues son terceros, con 27 puntos, tras nueve victorias y dos derrotas.

El Valencia, dirigido por el mexicano Javier Aguirre, es penúltimo con 9 puntos. Aun así, Mourinho advirtió que le tiene “miedo” al partido, porque su rival llega descansado y con un técnico que solo piensa en ganar, sin importar cómo.

El Madrid juega tres días después de su partido en Atenas y rotó en defensa: Konaté y Huijsen, en lugar de Militão y Rüdiger. Además, Barcelona y Atlético, los dos equipos que lo anteceden, se enfrentan mañana, así que hay una oportunidad de acercarse.

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

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