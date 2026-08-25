José Mourinho regresa al Santiago Bernabéu y hace una petición a la afición del Real Madrid

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, quiso restar importancia a su regreso al Santiago Bernabéu, 13 años después de su último partido en el estadio, y aseguró que no espera un recibimiento especial para él, sino apoyo para sus jugadores.

“Yo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Quiero que reciban al equipo como su equipo, como su pasión. Sé que la temporada pasada no terminó bien y en algún momento parecía que ese amor vivía una fase complicada”, afirmó en rueda de prensa.

El técnico portugués insistió en que su prioridad es recuperar la conexión entre el equipo y los aficionados después de una temporada en la que los jugadores recibieron silbidos por su rendimiento. “Quiero, más que partir de cero, que la gente sepa el compromiso que tiene el equipo. Esto es lo más importante, yo no soy importante. Soy capaz de controlar mis emociones. De verdad, me gustaría mucho que el equipo sintiera algo diferente a lo que sintió la temporada pasada, sobre todo en el tramo final”, agregó.

Mourinho pide el apoyo del Bernabéu El Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en un partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga, que fue aplazado debido a la participación de jugadores de ambos equipos en la final del Mundial 2026.

“Es el primer partido de 19. Cada punto es importante y cada punto que se pierde es muy importante. El objetivo es ganar, respetando a un equipo como la Real Sociedad, que merece ser respetado”, señaló Mourinho.

El portugués recordó el ambiente que encontró el Real Madrid en su victoria frente al Espanyol y espera que ahora sus futbolistas reciban un respaldo similar como locales.“En el campo del Espanyol hemos sentido mucho el apoyo de su gente a su equipo y en el Bernabéu esperamos el apoyo de nuestra gente para nuestro equipo”, comentó.

Mourinho también agradeció la decisión de aplazar el encuentro debido al Mundial, que retrasó la incorporación de algunos futbolistas. “Tengo que agradecer a LaLiga que haya tenido el sentido común de que los equipos que tuvieron jugadores en el Mundial tuviéramos una semana más de descanso. Si ahora tenemos esta acumulación es consecuencia de algo que ha sido positivo”, explicó.

No espera más movimientos en el mercado A seis días del cierre del mercado de fichajes, Mourinho aseguró que considera cerrada la plantilla del Real Madrid y que preferiría no perder a ningún jugador. “Para mí, la plantilla está cerrada, pero el mercado está abierto y nunca sabes lo que puede pasar. Puede venir un jugador a decirte que se quiere ir, pero no veo que vaya a pasar. Puede llegar una oferta increíble por un jugador… pero en mi cabeza la plantilla está cerrada”, afirmó.

El técnico también restó importancia al reto de hacer coincidir en su esquema a figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham. “Lo más complicado es cuando no tienes jugadores de nivel top o cuando tienes un problema de lesión o sanción y no tienes jugadores que te mantengan el nivel. Yo lo he tenido en los últimos años porque no he estado en los mejores equipos de Europa. Y ahora no lo voy a tener”, valoró.

Siete bajas contra la Real Sociedad Mourinho afrontará el encuentro con siete ausencias: Rodrygo Goes, Ferland Mendy, Éder Militão, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Endrick y Aurélien Tchouaméni.

Sobre Tchouaméni, explicó que el francés todavía arrastra problemas físicos después del Mundial y que el cuerpo técnico decidió detenerlo para evitar complicaciones. “Tchouaméni ha sufrido mucho en el Mundial, como es normal si tienes que jugar lesionado. Arriesgó con todo. Tiene un problema y el periodo de vacaciones no ha sido suficiente para recuperarse”, explicó.

También habló sobre Endrick, quien sufre una tendinitis, y reveló que rechazó la posibilidad de que el delantero brasileño abandonara el Real Madrid durante el mercado. “Es un jugador que me gusta mucho. Ha tenido muchos contactos de clubes que le querían, pero yo no he querido que se vaya. Me gusta trabajar con este jugador joven que tiene un talento importante”, concluyó Mourinho.