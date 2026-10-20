¡La MLB tendrá un campeón inédito! Milwaukee y Tampa Bay hacen historia en la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay disputarán desde el próximo viernes una Serie Mundial que garantizará un campeón inédito en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), en un enfrentamiento que también pondrá a prueba el modelo de las franquicias de mercados pequeños frente al poder económico de los principales equipos de la competición.

Estas son las cinco claves para entender la final de la temporada 2026 de la MLB:

1. Un campeón por primera vez

Ni Milwaukee ni Tampa Bay han ganado nunca la Serie Mundial. Los Cerveceros jugarán el Clásico de Otoño por segunda ocasión, después de perder en 1982 ante los Cardenales de San Luis, mientras que los Rays afrontarán su tercera final tras caer ante los Filis de Filadelfia en 2008 y los Dodgers de Los Ángeles en 2020.

El ganador pondrá fin a décadas de espera y estrenará el palmarés de la franquicia en una final que vuelve a enfrentar a dos organizaciones sin corona desde la disputada en 1980 entre Filadelfia y Kansas City.

2. Dos proyectos que desafían las grandes nóminas

La final enfrenta a dos equipos que han competido lejos de los presupuestos más elevados de la MLB. Milwaukee figura en la zona media de la clasificación económica, mientras que Tampa Bay se encuentra entre las franquicias de menor gasto.

Los Cerveceros llegan con una nómina estimada en unos 145 millones de dólares, frente a los aproximadamente 108 millones de los Rays, según estimaciones de 2026. La diferencia contrasta con los recursos de los Dodgers, que quedaron eliminados por Milwaukee pese a contar con una de las plantillas más costosas de las Grandes Ligas, con 433 millones de dólares.

Shohei Ohtani, figura principal de los Dodgers, encabeza las proyecciones económicas del equipo angelino con un valor total estimado de 127 millones dólares, considerando contratos y acuerdos comerciales, con un salario base de 2 millones de dólares por sus pagos diferidos.

El duelo vuelve a alimentar el debate sobre el peso del dinero en el béisbol, aunque el presupuesto no explica por sí solo el rendimiento: la identificación de talento, la profundidad de los planteles y la ejecución en los momentos decisivos también resultan determinantes.

3. El mejor equipo de la temporada frente a un rival competitivo

Milwaukee terminó la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, el mejor registro de las Grandes Ligas. Tampa Bay cerró con 98 triunfos y 64 derrotas, una marca que le permitió encabezar la Liga Americana.

Los Cerveceros sellaron su pase al barrer por 4-0 a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, mientras que los Rays derrotaron por 4-2 a los Guardianes de Cleveland en la final del circuito americano.

Milwaukee llega respaldado por su capacidad para remontar marcadores adversos y por un cuerpo de relevistas (‘bullpen’), en donde destaca el dominicano Abner Uribe, que resultó decisivo ante Los Ángeles. Tampa Bay, por su parte, demostró poder ofensivo en los encuentros definitivos para cerrar su clasificación.

4. Chourio y Caminero, juventud con protagonismo

El venezolano Jackson Chourio (22 años) representa una de las principales referencias ofensivas de Milwaukee, acompañado por William Contreras y Jake Bauers, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero (23 años) se ha consolidado como uno de los rostros de la franquicia, junto al cubano Yandy Díaz. Ambos conectaron cuadrangulares de dos carreras en el triunfo por 7-3 ante Cleveland que aseguró el título de la Liga Americana.

El dominicano Freddy Peralta, quien llegó en 2025 de Milwaukee, también será una pieza clave en la rotación de Tampa Bay para una final en la que el picheo puede marcar diferencias.

5. La historia y la ventaja de campo

Milwaukee volverá a disputar la Serie Mundial 44 años después de su única participación, mientras que Tampa Bay regresará seis años después de su última final. Los Rays debutaron en las Grandes Ligas en 1998, casi tres décadas después de la llegada de los Cerveceros, cuya historia comenzó en 1969 como los Seattle Pilots.

El primer partido se jugará el viernes 23 de octubre en Milwaukee, que tendrá la ventaja de campo por su mejor registro durante la temporada regular.

La final medirá dos caminos distintos hacia el éxito, pero con un mismo objetivo: convertir una temporada sobresaliente en el primer campeonato de sus respectivas historias.