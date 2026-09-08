Lionel Messi y Mbappé figuran en la lista para el Balón de Oro junto a Dembélé y Yamal

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami) y el francés Kylian Mbappé (Real Madrid), dos de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, campeones del mundo por España y jugadores del Barcelona, y el marfileño Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid) figuran en la lista de 10 nominados al Balón de Oro como mejor jugador joven de 2026, cuyo ganador se conocerá el próximo 26 de octubre en Londres.

Los otros siete nominados son: los franceses Éli Junior Kroupi (Bornemouth) y Warren Zaïre-Emery (PSG y vencedor de la Champions), el alemán Lennart Karl (Bayern Múnich), el argelino Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), el bosnio Kerim Alajbegović (Salzburgo/Juventus), el internacional marroquí Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City) y el suizo Johan Manzambi (Freiburgo/Aston Villa).

Además, la española Aitana Bonmati, ganadora del Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025, se quedó fuera de la lista de 30 nominadas de la edición del 2026, en el que sí que figura su compatriota Alexia Putellas, vencedora del galardón en 2021 y 2022.

En una lista dominada por las españolas y, sobre todo, por las jugadoras del Barcelona, también destaca la presencia latinoamericana de la mexicana Scarlett Camberos (Club América) y de la brasileña Lorena Leite (Kansas City).

Otras de las nominadas son la delantera polaca del Barça, Ewa Pajor, y la atacante haitiana del Olympique Lyon, Melchie Dumornay.