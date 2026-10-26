Mbappé, Lamine Yamal y Kane: la publicación que genera dudas antes del Balón de Oro

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Mbappé, Lamine Yamal y Kane: la publicación que genera dudas antes del Balón de Oro

La aparente filtración de tres artículos en el sitio oficial del Balón de Oro desató rumores sobre los posibles finalistas de la edición 2026, a pocas horas de la gala.

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El Real Madrid decidió no viajar a Francia al conocer que Vinícius no ganará el Balón de Oro.

¿Quiénes serían los tres finalistas del Balón de Oro 2026?. (Foto Prensa Libre: EFE)

La organización del Balón de Oro 2026 habría revelado por error los nombres de tres posibles finalistas al prestigioso galardón: Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Durante la tarde de este lunes, mientras se anunciaban las posiciones de los 30 candidatos, el sitio web oficial del Balón de Oro publicó tres artículos dedicados a los futbolistas, lo que generó especulaciones sobre su posible presencia entre los finalistas.

Los textos incluían los logros de cada jugador, como goles, asistencias, títulos y otros datos relevantes de sus respectivas temporadas. La publicación se produjo aproximadamente cuatro horas antes del anuncio oficial del ganador, previsto para las 22.30 horas de Londres.

Los artículos fueron retirados del sitio web del Balón de Oro, lo que alimentó las sospechas de que se trató de una publicación accidental. Sin embargo, la organización no ha confirmado que los tres jugadores sean los finalistas.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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