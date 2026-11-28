El Inter Miami de Lionel Messi se despidió de los playoffs de la MLS este viernes en Ohio. Necesitaba ganar para forzar un tercer partido, después de haber caído 3-0 en casa en el primero, pero no logró romper el cero ante un Columbus que defendió bien durante todo el encuentro.

La definición llegó al minuto 92, cuando el partido parecía encaminado a los penales. Anass Zaroury envió un centro al área y Santiago Rodríguez controló y venció al arquero canadiense Dayne St. Clair, para el 1-0 que sentenció la serie.

Un partido cerrado

Miami saltó a la cancha con un planteamiento más cauteloso, apoyado en la pareja de centrales brasileños Casemiro y Micael. Generó algunas opciones, entre ellas un tiro libre de Messi en el primer tiempo, que Patrick Schulte desvió. El arquero del Columbus hizo tres atajadas en la primera parte y mantuvo su portería en cero.

La ocasión más clara fue un cabezazo de Germán Berterame a pocos metros del arco, tras una jugada preparada, que se fue por encima del travesaño. La lluvia y el frío en Columbus complicaron la precisión de ambos equipos y el marcador siguió sin goles hasta el final.

El Columbus sigue y Miami cierra un año sin títulos de liga

El equipo dirigido por el francés Laurent Courtois ganó nueve de sus últimos diez partido, y ahora espera rival en los cuartos de final, que saldrá de la serie entre Philadelphia Union y New England Revolution.

Los de Boston tienen ventaja de 2-0 tras el primer juego. En el plantel del Columbus también figura el guatemalteco Nicholas Hagen, portero de la Selección de Guatemala, quien estuvo entre los suplentes y no ingresó.

Para el Inter Miami, la eliminación cierra una temporada que ya había tenido tropiezos en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde cayó en octavos de final, y en la Leagues Cup, donde no superó la fase de grupos.

Su único trofeo fue la Campeones Cup, que ganó en septiembre ante Cruz Azul. El entrenador Cristian "Kily" González consideró injusta la derrota y rechazó que el año pueda calificarse como un fracaso. Messi, de 39 años, termina el año con la Bota de Oro de la MLS, tras anotar 26 goles y dar 13 asistencias en 31 partidos de la temporada regular, según La Nación.