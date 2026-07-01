Mundial 2026: España vs. Austria; Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia animan la jornada de este 2 de julio

La actividad comienza a las 13.00 horas (de Guatemala), cuando España enfrenta a Austria en el SoFi Stadium, de Los Ángeles. La selección española llega con el impulso de una sólida fase de grupos y busca mantener su candidatura al título frente a un equipo austríaco que intenta imponer el orden táctico y aprovechar los espacios al contragolpe.

Más tarde, a las 17.00 horas, Portugal se mide con Croacia en el BMO Field, de Toronto. Los portugueses, encabezados por Cristiano Ronaldo, buscan dar un paso más en el torneo frente a una selección croata que mantiene la experiencia de Luka Modrić como uno de sus principales argumentos.

Este ha sido llamado el duelo de despedida de ambos jugadores que coincidieron alguna vez en el Real Madrid.

La jornada concluye a las 21.00 horas con el duelo entre Suiza y Argelia en el BC Place, de Vancouver. El conjunto suizo intenta hacer valer su solidez colectiva, mientras que Argelia busca mantenerse con vida en el torneo con un juego basado en la velocidad y la intensidad.

Los cruces de este jueves también comienzan a definir el cuadro de los octavos de final. El ganador de España vs. Austria enfrenta al vencedor del partido entre Portugal y Croacia, mientras que quien avanza del duelo entre Suiza y Argelia se mide con el ganador de la llave entre Colombia y Ghana, programada para el 3 de julio.

Los aficionados en Guatemala pueden seguir una jornada completa de fútbol con tres partidos que marcan el rumbo de la fase eliminatoria y acercan a seis selecciones al objetivo de mantenerse con vida en el Mundial 2026.