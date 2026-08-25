“Nuestros jugadores fueron las víctimas”: De la Fuente habla de los incidentes ante Argentina

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que sus jugadores fueron las "víctimas" y los principales "perjudicados" por los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 contra Argentina.

La Comisión Disciplinaria de la Fifa anunció el pasado viernes las sanciones contra los involucrados en los enfrentamientos posteriores al partido. Por Argentina, Leandro Paredes recibió diez partidos de suspensión; Nahuel Molina, siete; Thiago Almada, uno, y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, tres. Por España, Gavi fue sancionado con un encuentro.

De la Fuente se refirió a lo ocurrido durante una entrevista en el programa '25 horas' de Radio Nacional de España (RNE) y consideró necesario visibilizar este tipo de comportamientos para evitar que vuelvan a producirse.

"Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas, nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones", afirmó.

El entrenador español calificó lo sucedido como "intolerable e inadmisible" y señaló que este tipo de episodios adquieren todavía mayor relevancia por la exposición internacional que tiene el futbol.

De la Fuente revela disculpas de Argentina El seleccionador también reveló que recibió mensajes de disculpa de parte del entrenador argentino, Lionel Scaloni, así como de algunos futbolistas de la Albiceleste.

De la Fuente insistió en que situaciones como las ocurridas después de la final del Mundial no deberían repetirse y destacó la responsabilidad que tiene el fútbol como referente para las nuevas generaciones.

El técnico considera que este deporte debe servir para "educar y formar en valores" a los más jóvenes, por lo que pidió evitar comportamientos que proyecten una imagen contraria a esos principios.