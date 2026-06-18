“Podemos y tenemos que hacerlo mejor”: Ancelotti anuncia cambios en Brasil para enfrentar a Haití

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, adelantó el jueves 18 de junio que realizará algunos cambios en la alineación titular para enfrentar a Haití, al considerar que su equipo "puede y tiene que hacerlo mejor" tras el empate 1-1 ante Marruecos en el debut en el Mundial 2026.

"Algún cambio vamos a hacer, puede ser que entre algún jugador que esté más fresco. Tenemos que mejorar en equilibrio y en calidad del juego. Errar menos pases. Tenemos calidad para hacerlo, para hacer un partido entretenido", señaló el técnico italiano en una rueda de prensa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Ancelotti aseguró que ya tiene definida la alineación titular, aunque evitó revelar qué modificaciones introducirá. "No tengo ningún problema en comunicar la alineación inicial. El fútbol no tiene secretos, pero prefiero decírselo primero a los jugadores", indicó.

Asimismo, confesó que no esperaba una primera parte tan discreta ante Marruecos y atribuyó ese rendimiento al "peso de la camiseta" y a la "presión del debut", factores que pudieron afectar el "aspecto mental de los jugadores".

"El partido no fue bueno y me deja un poco crítico con el equipo (...) Tenemos que buscar la solución. Hemos trabajado estos días para intentar solucionarlo y creo que lo vamos a solucionar porque sigo confiando en que el equipo va a ser competitivo en esta Copa del Mundo", afirmó.

Aunque rechazó que su selección tenga una única "identidad clara", explicó que busca que sus jugadores sean capaces de adaptarse a distintos escenarios de juego.

"Muchas cosas: defender en bloque bajo, atacar, aprovechar la calidad individual, ser agresivos delante, bajar el bloque, defender en tu área", enumeró.

Recepção calorosa da nossa torcida na Filadélfia 💛🇧🇷 pic.twitter.com/PRggCqWbLR — brasil (@CBF_Futebol) June 18, 2026

Sobre Haití, rival de Brasil este viernes 19 de junio, Ancelotti destacó que en su debut ante Escocia mostró ser una selección "muy equilibrada, con calidad física sobre todo, bien organizada y con un sistema bastante claro".

"Juegan un buen fútbol con las características que tienen. Tenemos que respetar a todos porque esto es un Mundial y todo el mundo está muy motivado", advirtió.