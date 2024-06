Croacia, después de empatar 1-1 ante Italia, aún no está eliminada matemáticamente de la Eurocopa a falta del resto de partidos de la tercera fase de grupos y tras los que aún aspira a terminar como uno de los mejores cuatro terceros.

Para que eso ocurra, necesita esperar primero al final de la jornada del martes 25 de junio, cuando se disputarán partidos del Grupo C, y, si pasa esa prueba, tendrá que fijarse en los resultados del Grupo F que se disputarán el miércoles.

En primera instancia, necesita que Inglaterra derrote a Eslovenia por tres o más goles y que Dinamarca supere a Serbia. En ese caso, Eslovenia sería tercera con dos puntos, los mismos que Croacia.

Con tres tantos en contra más, la diferencia de goles entre ambas selecciones estaría igualada. Entonces, entraría en juego el siguiente criterio de desempate, los goles marcados y, de momento, el equipo de Modrić suma uno más.

Si supera la prueba del martes, llegará la del miércoles.

Entonces, Croacia necesitaría que Portugal y Turquía ganaran a Georgia y a la República Checa, respectivamente. En el caso de que se dé esa situación, uno de los dos equipos derrotados sería tercero con solo un punto y el equipo de Luka Modric estaría en octavos de final.

El capitán y estrella de Croacia, Luka Modrić, aseguró que "el futbol ha sido cruel" después de que su equipo viera como se le escapaba una decisiva victoria ante Italia, que empató en el descuento 1-1 y avanzó a octavos de final de la Eurocopa de 2024 como segunda del Grupo B.

"Hemos luchado hasta el final, pero por desgracia el futbol ha sido despiadado con nosotros esta noche. Ha sido cruel", declaró el volante del Real Madrid tras el partido.

"Es difícil encontrar las palabras para describir cómo uno se siente cuando pierde de esta manera", añadió Modrić tras sufrir el tanto de la igualdad en el últimos suspiro.

