Real Betis vs. Real Madrid: siga el minuto a minuto del encuentro por la cuarta fecha de LaLiga

El Real Madrid visita este viernes al Real Betis en el estadio Benito Villamarín por la cuarta jornada de LaLiga 2026-2027. El conjunto bético buscará hacer valer su condición de local y sumar su tercera victoria de la temporada frente a uno de los principales candidatos al título.

El equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini buscará la victoria para llegar a nueve puntos en la tabla de posiciones. El cuadro verdiblanco ocupa el séptimo puesto del campeonato de momento.

Enfrente estará el conjunto merengue, dirigido por José Mourinho. El Real Madrid ha comenzado la competencia con paso firme, al sumar tres victorias en tres partidos, con 10 goles a favor y dos en contra. El cuadro madrileño buscará mantener el paso perfecto en LaLiga.

El técnico portugués podrá contar con sus principales figuras, como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior, entre otros, para buscar la victoria en el Benito Villamarín, una de las canchas más complicadas del torneo.

El partido podrá seguirse a partir de las 13 horas de Guatemala. El minuto a minuto en vivo estará disponible en la aplicación de DataFactory de Prensa Libre.