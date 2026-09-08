Real Madrid vence al Inter con presión, goles de Mbappé y Valverde y un Courtois salvador

El Real Madrid superó 2-1 al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu y consiguió una victoria importante en una prueba exigente. El equipo de José Mourinho no tuvo su mejor versión futbolística, pero encontró en la presión y la eficacia los argumentos para imponerse al conjunto italiano.

El Inter fue superior durante buena parte del primer tiempo. Tuvo más posesión, encontró espacios y generó las ocasiones más peligrosas, pero el Real Madrid fue contundente cuando tuvo sus oportunidades. Thibaut Courtois también apareció para mantener el cero en su portería.

Los dos goles madridistas llegaron precisamente a partir de la presión. Kylian Mbappé provocó un error de Bisseck y después aprovechó una asistencia de Brahim Díaz para abrir el marcador. Poco después, Fede Valverde presionó al guardameta Josep Martínez, provocó un despeje defectuoso y el balón rebotó en el uruguayo antes de terminar en la red.

El 2-0 no reflejaba completamente lo ocurrido sobre el terreno de juego. El Inter había mostrado mayor claridad con la pelota, mientras el Real Madrid encontraba espacios principalmente al contragolpe. En la segunda parte, Courtois volvió a ser decisivo con dos grandes intervenciones ante Curtis Jones y Alessandro Bastoni, mientras el conjunto español desperdiciaba ocasiones para sentenciar.

El partido se complicó para el Real Madrid en el minuto 76, cuando Carlos Augusto marcó el 2-1 con un remate cerca de la portería. El gol provocó nerviosismo en el Bernabéu y aparecieron los silbidos, especialmente hacia Vinícius Junior, sustituido en el tramo final. El Inter tuvo opciones para buscar el empate, pero no consiguió aprovecharlas.

El Real Madrid terminó celebrando una victoria que deja sensaciones encontradas. El equipo todavía está en construcción y debe mejorar su juego, pero ante el Inter encontró una fórmula que le permitió sobrevivir a un partido complicado: presión, contundencia y un Courtois decisivo bajo los tres palos.