El Real Madrid recibe este martes 24 de noviembre al PSV Eindhoven por la quinta jornada de la Champions League 2026-2027, en una fecha que podría comenzar a definir a varios de los equipos clasificados a la siguiente ronda.

El conjunto merengue, dirigido por José Mourinho, buscará conseguir su quinta victoria consecutiva en el torneo y mantener su paso perfecto en la competición. Además, intentará alcanzar su décimo triunfo seguido en todas las competiciones, como muestra de la recuperación que ha experimentado después de un inicio de temporada irregular.

Por su parte, el cuadro neerlandés llega al compromiso con la intención de conseguir un resultado positivo en el estadio Santiago Bernabéu. El PSV suma cuatro puntos después de cuatro jornadas y sabe que una victoria en Madrid fortalecería sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Sobre el papel, el Real Madrid parte como favorito, aunque deberá demostrar su superioridad dentro del terreno de juego ante un rival que buscará aprovechar cualquier oportunidad para dar la sorpresa.

El encuentro entre Real Madrid y PSV Eindhoven se disputará este martes 24 de noviembre, a partir de las 14 horas de Guatemala, en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso, con alineaciones, estadísticas y las principales acciones, a través del minuto a minuto de Prensa Libre, elaborado por DataFactory.