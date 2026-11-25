Fútbol Internacional
Sabah vs. Barcelona EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la quinta jornada de la Champions League
El FC Barcelona visita Azerbaiyán con la misión de sumar tres puntos. El equipo azulgrana se mide al Sabah FC en la quinta jornada de la Champions League.
Barcelona visita Azerbaiyán: sigue EN VIVO el partido ante el Sabah por la Champions.(Foto Prensa Libre: EFE).
La quinta jornada de la Uefa Champions League continúa este miércoles con nueve encuentros que completarán la programación de esta fecha de la fase de liga. Uno de los partidos más atractivos tendrá como protagonista al FC Barcelona, que visitará Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah FC.
El conjunto azulgrana llega con la intención de conseguir su cuarta victoria en la competición y sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación.
Actualmente, el Barcelona ocupa la octava posición con nueve unidades, mientras que el Sabah se encuentra en el puesto 30, con tres puntos, y buscará aprovechar su condición de local para sorprender al equipo español.
El encuentro entre Sabah FC y Barcelona se disputará este miércoles 25 de noviembre, a las 11.45 horas de Guatemala, en Bakú, Azerbaiyán, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso, las alineaciones, estadísticas y las principales acciones mediante el minuto a minuto de DataFactory en Prensa Libre.