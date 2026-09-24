Scaloni revela cómo hizo posible el último partido de Messi con Argentina

La Selección Argentina comienza a preparar uno de los momentos más especiales de su historia reciente: la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste. El capitán tendrá su último partido oficial con el combinado nacional el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en Buenos Aires.

El propio Lionel Scaloni confirmó que hizo todo lo posible para que el delantero pudiera estar presente en este encuentro, luego de que Messi anunciara su retiro de la Selección Argentina el pasado 31 de agosto.

“Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que viniera, y él hizo ese esfuerzo para poder hacerlo”, explicó Scaloni.

El entrenador argentino reconoció así la importancia que tendrá el último encuentro de Lionel Messi con la Albiceleste, aunque también dejó abierta una interrogante sobre su propia continuidad en el banquillo.

“Hay ganas de estar acá, pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente”, manifestó Scaloni, quien adelantó que se reunirá en los próximos días con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para conversar sobre su futuro.

La agenda de Argentina contempla tres amistosos en los próximos días. El primero será contra Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, mientras que posteriormente enfrentará a Burkina Faso y cerrará esta serie de encuentros ante Benín, en un partido que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi.

Renovación Albiceleste

Mientras se acerca ese momento, Scaloni también trabaja en una renovación de la Selección Argentina, con la inclusión de varios futbolistas jóvenes. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso quedaron fuera de esta convocatoria, aunque el técnico dejó abierta la posibilidad de que puedan regresar en el futuro.

Scaloni también recordó lo ocurrido después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 contra España. El entrenador explicó que tuvo un periodo de análisis antes de retomar el trabajo con el combinado nacional.

Ahora, la atención está puesta en Lionel Messi, quien se prepara para cerrar oficialmente su ciclo con Argentina después de una etapa marcada por títulos y grandes momentos con la Albiceleste.