A seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, clubes, dirigentes y distintas figuras del deporte argentino recordaron este miércoles al histórico futbolista con emotivos mensajes, fotografías y videos publicados en redes sociales.

La selección argentina fue una de las primeras en rendir homenaje al campeón del mundo de México 1986, al destacar el legado que dejó en el futbol y su influencia en distintas generaciones.

"A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino, con un legado que trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", publicó el combinado albiceleste en su cuenta oficial de X, donde también aseguró que el ídolo dejó "una huella que el tiempo no borra".

Por su parte, el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, compartió un video con algunas de las mejores anotaciones del astro y acompañó la publicación con el mensaje: "Imposible apagar tanto Diego".

Boca Juniors, Argentinos Juniors y Napoli recuerdan al Diez

Uno de los homenajes más emotivos llegó desde Boca Juniors, club con el que Maradona mantuvo una estrecha identificación durante toda su vida y en el que jugó en dos etapas: entre 1981 y 1982, y posteriormente de 1995 a 1997.

"En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu", publicó la institución xeneize.

En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros. Te extrañamos, Pelu 💙💛💙 https://t.co/3K9PG526xg — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 25, 2026

También se sumó Argentinos Juniors, equipo que lo formó y en el que debutó en la primera división en 1976.

"¿Cómo puede ser, después de tanto, que te sintamos tan cerca?", expresó el club de La Paternal. "Este barrio fue testigo de tus primeras gambetas y, como dijiste, del mejor Diego de todos. Acá empezó tu leyenda, la del Cebollita que levantó la Copa del Mundo. Y aunque todos te veneren como Maradona, para nosotros siempre vas a ser Pelusa", agregó.

https://t.co/kFQajAwvXJ — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) November 25, 2026

Por su parte, Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que Maradona dirigió hasta el año de su fallecimiento, también le dedicó unas palabras. "Nosotros también miramos al cielo pensando en vos y sonreímos. Te extrañamos, Diego", publicó la institución.

Otro de los clubes que recordó al Diez fue Newell's Old Boys, con el que disputó siete encuentros entre 1993 y 1994. "En nuestra tribuna, en las paredes, en las remeras y en nuestros corazones. El pueblo leproso no olvida. Siempre Maradona", señaló el equipo rosarino.

El homenaje también llegó desde Italia. La Società Sportiva Calcio Napoli compartió una imagen de Maradona gambeteando en un estadio, acompañada de una representación simbólica del futbolista en el cielo, en referencia al vínculo histórico que construyó con la afición napolitana.

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) también se sumó a los mensajes de recuerdo.

#DiegoEterno Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego. https://t.co/utZjGuUayf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2026

Víctor Hugo Morales revive el legado de Maradona

El periodista deportivo Víctor Hugo Morales, cuya narración del segundo gol de Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 quedó ligada para siempre al denominado "Gol del Siglo", también recordó al exfutbolista.

Morales mantuvo una relación de admiración y cercanía con el Diez y publicó un extenso mensaje en el que recordó su partida. "Recordé tu ruego: 'No me olviden'. Diego. Es imposible. Estás en todos. Sos nosotros", escribió el periodista.