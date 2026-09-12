“Solo es el guardaespaldas de Messi”: Lewandowski sobre Rodrigo de Paul tras su encontronazo en la MLS

El encontronazo entre Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski durante el partido entre Chicago Fire e Inter Miami en la MLS terminó convertido en una de las polémicas más sonadas del fútbol mundial en los últimos días.

La discusión ocurrió en el tramo final del empate cuando Lewandowski tuvo un roce con Ian Fray compañero de De Paul. El argentino salió en defensa del lateral y el intercambio de palabras escaló rápidamente hasta convertirse en una guerra de declaraciones que recorrió las redes sociales de todo el mundo.

Según lo atribuido a De Paul el argentino no se guardó nada. "¿Quién sos vos idiota? He ganado dos Copas América y un Mundial ¿y vos qué tenés?" le habría lanzado el centrocampista al polaco en lo que fue la frase que encendió la polémica.

Lewandowski respondió con una frase que avivó aún más el fuego. "De Paul es solo un guardaespaldas de Messi" afirmó el delantero polaco quien también explicó que intentó resolver el problema de manera amistosa sin éxito en lo que fue el detonante de una discusión global.

Este intercambio de palabras entre Rodrigo De Paul y Lewandowski 👀🔥



(vía MLS por Apple TV) pic.twitter.com/luepiNEFLd — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 10, 2026

El mundo del fútbol tomó partido

Las reacciones llegaron desde distintos rincones del mundo del fútbol. El relator argentino Mariano Closs fue directo al analizar el episodio. "Líder es Messi. Lo otro es impostado. Lewandowski tiene una carrera que no tiene De Paul individualmente hablando. Esto no es tenis. Los títulos se consiguen en grupo" afirmó.

Pepe exdefensor del Real Madrid también cargó contra De Paul sin filtros. "Tuvo suerte de no haber jugado en nuestra era" afirmó el portugués quien además señaló que Lewandowski acumula 33 trofeos frente a los 5 de De Paul en lo que fue uno de los comentarios más directos de la polémica.

Zlatan Ibrahimovic cerró el debate a su manera. El sueco elogió la tranquilidad de Lewandowski y lanzó su frase más comentada. "Si hubiera sido yo le habría dado un cabezazo" afirmó Zlatan generando todo tipo de reacciones entre los aficionados del fútbol mundial.

El episodio ya dejó de ser una simple bronca de partido. Ahora es una discusión sobre jerarquías títulos y personalidad que demuestra que la MLS ya genera conversación mundial más allá de los noventa minutos en lo que es una señal del crecimiento de la liga estadounidense.