Video: Hat-trick de Raphinha le da al Barcelona la victoria 3-1 sobre el Sevilla en LaLiga

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Video: Hat-trick de Raphinha le da al Barcelona la victoria 3-1 sobre el Sevilla en LaLiga

Raphinha fue figura con tres goles y el Barcelona venció 3-1 al Sevilla para seguir como único equipo invicto de LaLiga 2026-27.

Alejandra Soto

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SEVILLA, 19/09/2026.- El delantero del Barcelona Raphinha (d) celebra con Lamine Yamal tras marcar el 1-2, durante el partido de LaLiga que Sevilla FC y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. EFE/Julio Muñoz

El delantero del Barcelona Raphinha celebra con Lamine Yamal , durante el partido de LaLiga que Sevilla FC y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. (Foto Prensa libre: EFE/Julio Muñoz).

Barcelona sigue imparable en LaLiga. Los azulgranas vencieron 3-1 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un hat-trick de Raphinha en lo que fue otra noche de alto nivel para el conjunto de Hansi Flick que se mantiene como el único equipo invicto del campeonato.

El partido comenzó con el Sevilla sorprendiendo al Barcelona. Al minuto 19 Youssuf Fofana abrió el marcador para los andaluces en lo que fue un inicio complicado para los azulgranas en el Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo Raphinha apareció para darle la vuelta al partido rapidamente. El brasileño empató al minuto 22 con un remate preciso dentro del área para igualar el marcador y comenzar una noche histórica en Sevilla.

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En el segundo tiempo Raphinha completó su doblete al minuto 52 para poner el 2-1 y al minuto 69 cerró su hat-trick con un tercer tanto que sentenció definitivamente el partido y dejó el 3-1 definitivo en el marcador.

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Barcelona sigue líder invicto

Con este triunfo el Barcelona suma 21 puntos en siete jornadas y se mantiene como líder invicto de LaLiga 2026-27 con siete victorias consecutivas en lo que es el mejor arranque del campeonato entre todos los equipos.

Raphinha se consolida como una de las grandes figuras del Barcelona esta temporada y lidera la tabla de goleadores en este arranque de LaLiga, con 12 tantos. Junto a Lamine Yamal, se perfila como uno de los principales referentes del equipo azulgrana.

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El Sevilla que llegaba al partido en la quinta posición con 13 puntos no pudo con la solidez del Barcelona y sufrió una derrota que frena su buen arranque de temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

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