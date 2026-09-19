“Le he ganado todos los duelos directos”: Lamine Yamal lanza un dardo a Mbappé

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“Le he ganado todos los duelos directos”: Lamine Yamal lanza un dardo a Mbappé

El joven delantero Lamine Yamal no se guardó nada al hablar sobre las comparaciones con Mbappé, su nominación al Balón de Oro, el racismo y sus ambiciones con el FC Barcelona.

Alejandra Soto

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BARCELONA, 31/08/2026.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra su gol, segundo gol del equipo blaugrana, en el partido de la tercera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Rayo Vallecano disputan este lunes en el Camp Nou. EFE/Quique García

BARCELONA, 31/08/2026.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra su gol, segundo gol del equipo blaugrana, en el partido de la tercera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Rayo Vallecano disputan este lunes en el Camp Nou. EFE/Quique García

Lamine Yamal habló sobre su presente y su lugar entre los mejores futbolistas del mundo. El joven delantero del Barcelona dejó varias declaraciones sobre Kylian Mbappé y el Balón de Oro.

Sobre su rivalidad con el francés, Yamal fue contundente. “Mbappé y yo somos los mejores del mundo. Todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, afirmó el futbolista español.

“Tenemos duelos directos y le he ganado en todo. Ha metido muchos goles, pero por eso ha ganado el Pichichi”, agregó Yamal al referirse al delantero del Real Madrid.

Sobre el Balón de Oro, señaló: “Ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. El mejor jugador del mundo es el que cuando estás viendo el partido estás disfrutando de él, un jugador diferente a todos. Este año me lo merecería yo por lo que he ganado”.

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Lamine habló de todo

Lamine también se refirió al racismo que ha vivido. "La gente indirectamente es racista pero a lo mejor no se dan cuenta. Que esa persona me llame negro no me va a molestar en nada. Está mal pero no voy a estar jugando un partido por el que han pagado una entrada para verme" expresó.

Sobre su ambición con el Barcelona Yamal fue claro en sus objetivos. "Sería muy cobarde solo pensar ir a por LaLiga. Me parece bien estar obsesionado con la Champions" afirmó el joven delantero que también destacó al PSG como el principal rival a batir esta temporada en la competición europea.

Yamal también habló sobre Messi, a quien reconoció como el mejor del Mundial. "Aunque todo el mundo sepa que es el mejor de la historia nadie se esperaba esta actuación tan legendaria. Para mí ha sido el mejor jugador del Mundial" afirmó sobre el astro argentino.


Lamine Yamal y jugadores de España celebran con el trofeo de la Copa del Mundo durante la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026 ante Argentina en East Rutherford Nueva Jersey. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Will Oliver)

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