Sneijder subastó sus tesoros del Mundial: del Balón de Plata de 2010 a la medalla de Brasil 2014

Fútbol Internacional

Sneijder subastó sus tesoros del Mundial: del Balón de Plata de 2010 a la medalla de Brasil 2014

El histórico exjugador neerlandés subastó objetos de sus participaciones en los Mundiales. El Balón de Plata de Sudáfrica 2010 fue la pieza más codiciada, con un precio final de US$22 mil.

Alejandra Soto

|

time-clock

Wesley Sneijder subastó cuatro objetos históricos de sus participaciones en los Mundiales de 2010 y 2014. (Foto Prensa Libre: RS)

Wesley Sneijder decidió desprenderse de algunos de los recuerdos más valiosos de su carrera con Países Bajos. El exjugador del Inter, Real Madrid y Galatasaray subastó cuatro piezas de los Mundiales de 2010 y 2014.

La subasta se realizó a través de la plataforma MatchWornShirt y reunió objetos relacionados con momentos importantes de su trayectoria. Entre ellos destacó uno de los principales reconocimientos que recibió durante su carrera internacional.

El Balón de Plata que lo acreditó como segundo mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 fue la pieza más codiciada. El galardón alcanzó aproximadamente US$22 mil, el precio más alto entre los objetos subastados.

Sneijder también contó la historia del balón del partido ante Brasil en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Tras el encuentro, un jugador brasileño se lo entregó y le aseguró que era el mismo con el que había marcado de cabeza.

LECTURAS RELACIONADAS

MADRID, 22/03/2026.- El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham (d) pelea un balón con Julián Álvarez, del Atlético, durante el partido de la jornada 29 de LaLiga que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora, fecha y bajas para el derbi de LaLiga

chevron-right
BARCELONA, 16/09/2026.- El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha celebra su gol en el partido de la sexta jornada de LaLiga que FC Barcelona y Racing de Santander disputan hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

Las 10 claves de LaLiga: Barcelona arrasa, Raphinha brilla y el Real Madrid encuentra un héroe

chevron-right

Los objetos subastados y sus precios

  • Balón de Plata del Mundial de Sudáfrica 2010: US$22 mil.
  • Medalla de bronce del Mundial de Brasil 2014: US$7 mil 300.
  • Balón del Países Bajos vs. Brasil, cuartos de final de 2010: US$7 mil.
  • Medalla de participación del Mundial de Brasil 2014: US$1 mil 24.
Objetos publicados en la plataforma MatchWornShirt (precios en pesos argentinos) / Captura Prensa Libre.

Sneijder explicó su decisión con un mensaje emotivo. "Para ser honesto los recuerdos están aquí" dijo llevándose la mano al corazón. "Estos objetos están vinculados a partidos y momentos muy especiales para mí. Creo que es maravilloso poder compartir estos recuerdos con los aficionados y coleccionistas que aprecian la historia detrás de ellos tanto como yo" señaló el exfutbolista de 42 años que disputó 134 partidos internacionales con los Países Bajos.

Lionel Messi y al mediocampista neerlandés Wesley Sneijder durante la semifinal del Mundial de Brasil 2014. (Foto Prensa Libre: RS):

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Wesley Sneijder 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM