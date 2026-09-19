Sneijder subastó sus tesoros del Mundial: del Balón de Plata de 2010 a la medalla de Brasil 2014

Wesley Sneijder decidió desprenderse de algunos de los recuerdos más valiosos de su carrera con Países Bajos. El exjugador del Inter, Real Madrid y Galatasaray subastó cuatro piezas de los Mundiales de 2010 y 2014.

La subasta se realizó a través de la plataforma MatchWornShirt y reunió objetos relacionados con momentos importantes de su trayectoria. Entre ellos destacó uno de los principales reconocimientos que recibió durante su carrera internacional.

El Balón de Plata que lo acreditó como segundo mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 fue la pieza más codiciada. El galardón alcanzó aproximadamente US$22 mil, el precio más alto entre los objetos subastados.

Sneijder también contó la historia del balón del partido ante Brasil en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Tras el encuentro, un jugador brasileño se lo entregó y le aseguró que era el mismo con el que había marcado de cabeza.

Los objetos subastados y sus precios

Balón de Plata del Mundial de Sudáfrica 2010: US$22 mil.

US$22 mil. Medalla de bronce del Mundial de Brasil 2014: US$7 mil 300.

US$7 mil 300. Balón del Países Bajos vs. Brasil, cuartos de final de 2010: US$7 mil.

US$7 mil. Medalla de participación del Mundial de Brasil 2014: US$1 mil 24.

Objetos publicados en la plataforma MatchWornShirt (precios en pesos argentinos) / Captura Prensa Libre.

Sneijder explicó su decisión con un mensaje emotivo. "Para ser honesto los recuerdos están aquí" dijo llevándose la mano al corazón. "Estos objetos están vinculados a partidos y momentos muy especiales para mí. Creo que es maravilloso poder compartir estos recuerdos con los aficionados y coleccionistas que aprecian la historia detrás de ellos tanto como yo" señaló el exfutbolista de 42 años que disputó 134 partidos internacionales con los Países Bajos.