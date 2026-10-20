Antigua toma distancia en el Apertura 2026, mientras Malacateco y Comunicaciones luchan en el fondo

Antigua GFC comienza a tomar distancia en el liderato del Torneo Apertura 2026, mientras la lucha por los primeros puestos se mantiene ajustada y en la parte baja Malacateco y Comunicaciones afrontan un duelo clave para mejorar su situación.

La jornada se cierra esta noche con el encuentro entre toros y cremas, dos equipos urgidos de sumar.

Los coloniales llegaron a 29 puntos tras golear 3-0 a Xelajú MC y aprovechar el empate 1-1 entre Guastatoya y Municipal. Con ese resultado, Antigua aventaja por dos unidades a los pechoamarillos, que ocupan el segundo puesto con 27 puntos.

Municipal y Marquense tienen 26 y 24 unidades, respectivamente, aunque los escarlatas tienen un partido menos disputado.

Deportivo Mixco también se mantiene cerca, con 23 puntos, después de vencer 3-1 a Cobán Imperial. La diferencia entre el segundo y el quinto lugar es de apenas cuatro unidades, por lo que la pelea por los primeros puestos sigue abierta.

San Pedro suman 22 a pesar de la derrota contra Aurora. Los aurinegros vienen de imponerse 3-1 al conjunto sampedrano y se mantienen en la disputa por acercarse a los puestos de arriba. Xelajú MC, en cambio, se quedó con 21 unidades tras caer ante Antigua y necesita recuperarse para no perder terreno en la clasificación.

Toros y cremas, urgidos de puntos

La atención también estará en el fondo de la tabla, donde Malacateco recibirá a Comunicaciones este martes a las 20 horas en el estadio Santa Lucía, en el partido que completa la jornada.

Los toros llegan con 15 puntos y ocupan el décimo puesto, mientras los cremas son undécimos con 14 unidades. Ambos necesitan sumar para alejarse de los últimos lugares, aunque la presión es mayor para Comunicaciones, que atraviesa un momento complicado y solo supera a Suchitepéquez.

El conjunto albo acumula ocho derrotas en 14 partidos, con cuatro victorias y dos empates. Su balance de 17 goles a favor y 23 en contra refleja las dificultades que ha tenido para encontrar regularidad en el Apertura 2026.

Malacateco, por su parte, buscará aprovechar su condición de local para ampliar la diferencia sobre los cremas y acercarse a la zona media de la clasificación. Una victoria también le permitiría tomar aire en una lucha en la que cada punto puede marcar diferencias.

Mientras Antigua disfruta de una ventaja de dos unidades en la cima, la jornada deja dos escenarios abiertos: la disputa entre los perseguidores del líder y la urgencia de los equipos que intentan alejarse de la parte baja de la tabla.