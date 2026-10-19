Antigua GFC golea 3-0 a Xelajú MC y toma el liderato del Apertura 2026

Antigua GFC cerró con autoridad la jornada 15 del torneo Apertura 2026 al derrotar 3-0 a Xelajú MC en el estadio Pensativo, resultado que le permitió adueñarse del liderato de la clasificación con 27 puntos, dos más que Guastatoya, su más cercano perseguidor. Los coloniales aprovecharon su contundencia para dar un golpe de autoridad, mientras los superchivos sumaron su sexta derrota y cayeron al séptimo puesto, con 21 unidades, fuera de la zona de clasificación.

El conjunto panzaverde tomó la iniciativa desde los primeros minutos y encontró recompensa al 14, cuando Agustín Maziero aprovechó un rebote del guardameta Rubén Darío Silva tras un cabezazo de José Ardón para enviar el balón al fondo de la red. El argentino firmó así su octavo gol del certamen y confirmó su buen momento ofensivo.

Xelajú intentó reaccionar y tuvo oportunidades para igualar. Un tiro libre de Antonio López se estrelló en el travesaño al minuto 32, mientras que otras aproximaciones pusieron a prueba al portero Luis Morán. La primera mitad también estuvo marcada por las revisiones del sistema FVS, que mantuvieron la tensión en el terreno de juego, aunque ninguna terminó con una expulsión.

En el complemento, los quetzaltecos adelantaron líneas y buscaron el empate, pero Antigua golpeó cuando más lo necesitaba. Al 62, William Jehú Fajardo protagonizó una gran acción individual y, con un remate raso, venció a Silva para ampliar la ventaja.

El golpe definitivo llegó al 67. Diego Fernández, quien acababa de ingresar al terreno de juego, recibió un pase dentro del área y definió con precisión para firmar el 3-0, desatando la celebración de los aficionados locales.

Con el marcador resuelto, Antigua administró la ventaja y confirmó una victoria que lo impulsa a la cima del campeonato. Los coloniales llegan fortalecidos a la recta decisiva, mientras Xelajú deberá reaccionar cuanto antes si pretende recuperar terreno y regresar a los puestos de clasificación.