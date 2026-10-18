El técnico Juan Chang debuta en su segunda Copa Mundial con Samoa este lunes

El técnico guatemalteco Juan Chang vivirá este lunes 19 de octubre un momento muy especial en su carrera. El entrenador chapín dirigirá a Samoa en su debut de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026 ante Estados Unidos en lo que será su segunda participación consecutiva en un torneo mundialista.

Chang lleva a Samoa a su segunda Copa Mundial Sub-17 consecutiva tras una clasificación impecable. Las samoanas lideraron su grupo sin encajar un solo gol y sellaron su pase a Marruecos con una goleada 5-0 sobre las Islas Salomón en la semifinal continental.

El partido ante Estados Unidos tiene un ingrediente especial para el técnico guatemalteco. Trece de las jugadoras de Samoa juegan en Estados Unidos y el propio Chang estudió en ese país y pasó tiempo con los Colorado Rapids de la MLS por lo que el duelo tiene una carga emocional muy especial para todo el grupo.

PL / FIFA

“No fefe”: jugar sin miedo

Chang tiene un mantra claro para su equipo que resume en la expresión samoana “no fefe” que significa jugar sin miedo. El técnico guatemalteco quiere que sus jugadoras entren al campo con confianza absoluta y no con la mentalidad de evitar la derrota sino de buscar el triunfo.

El año pasado, en su debut mundialista el equipo empató 2-2 con Francia hasta el tiempo de descuento antes de caer 4-2 en lo que fue una actuación que sorprendió a todos y demostró que Samoa no debía ser subestimada en ningún torneo.

Con este antecedente Chang llega a Marruecos con más confianza y con un grupo de jugadoras que ya conocen el nivel de una Copa del Mundo.

El técnico guatemalteco que transformó a una selección que solo había ganado un partido en toda su historia antes de su llegada sueña con que Samoa sume puntos en este torneo y siga haciendo historia en el fútbol femenino mundial.