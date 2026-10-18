Guatemala brilla en el Mundial de Patinaje: Faberson Bonilla ganó el bronce en los 100 metros

Faberson Bonilla volvió a hacer historia. El patinador guatemalteco conquistó la medalla de bronce en la prueba de 100 metros sprint masculino sénior de los World Skate Games 2026 en Asunción Paraguay con un tiempo de 9.732 segundos en lo que es uno de los logros más importantes del patinaje nacional.

El oro fue para el español Jhoan Guzmán quien rompió el récord mundial de la especialidad que él mismo había establecido un año antes en los Juegos Mundiales de China al detener el reloj en 9.467 segundos. El italiano Vincenzo Maiorca se quedó con la plata con 9.510 en lo que fue un podio de altísimo nivel para Bonilla.

Guzmán que partió como amplio favorito en el circuito de carretera de la avenida Costanera de Asunción ya había conquistado oros en las modalidades de una vuelta sprint en circuito y relevos en estos mismos World Skate Games.

El logro de Bonilla llegó en una competencia que reunió a los mejores patinadores del planeta en Paraguay. El guatemalteco demostró velocidad disciplina y determinación para superar a rivales de alto nivel internacional y llevar los colores de Guatemala al escenario mundial del patinaje de velocidad.

Entre los mejores del mundo

La medalla de bronce de Bonilla reafirma la posición de Guatemala como una potencia del patinaje en la región. El chapín que ya había conquistado preseas en competencias internacionales anteriores sigue creciendo a nivel mundial y consolidándose como uno de los referentes del patinaje centroamericano.

La Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala celebró el logro de su seleccionado con un mensaje que resumió el sentir del deporte chapín. “Una medalla que refleja velocidad disciplina y determinación llevando los colores de Guatemala al escenario mundial” expresó la entidad en sus redes sociales tras conocerse el resultado en Asunción.