Apertura 2026: Antigua lidera, pero seis puntos separan la cima del séptimo lugar

La lucha por el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se mantiene intensa después de disputarse la jornada 16, que dejó resultados importantes en la parte alta y baja de la clasificación.

Antigua GFC continúa en el primer lugar con 29 puntos, pese a perder 1-0 frente a Comunicaciones. Municipal, Mixco y Guastatoya comparten la segunda posición en puntos, con 27 unidades cada uno, aunque los rojos conservan el segundo puesto por su mejor diferencia de goles.

La fecha también dejó el triunfo de Xelajú MC por 1-0 ante Municipal, resultado que permitió a los quetzaltecos alcanzar los 24 puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Comunicaciones sorprende a Antigua GFC

Uno de los resultados más destacados de la jornada fue la victoria de Comunicaciones por 1-0 frente a Antigua GFC. El triunfo permitió a los albos llegar a 17 puntos y tomar un respiro en su intento por alejarse de los últimos puestos.

Sin embargo, los cremas todavía ocupan la undécima posición, por lo que necesitan mantener la recuperación en las próximas jornadas para mejorar su situación en el campeonato.

🎥 Resumen | Comunicaciones sostiene la ventaja por la mínima y asegura los tres puntos en casa frente a Antigua #LPFenFOX



Revive las mejores acciones. 👀👇 pic.twitter.com/hOGV5nBo8W — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 25, 2026

Antigua, por su parte, se mantiene en la cima con 29 unidades, aunque su ventaja se redujo frente a los equipos que lo persiguen.

Mixco golea y se mete en la pelea

Mixco protagonizó otra de las grandes noticias de la fecha al vencer 3-1 a Guastatoya como visitante. Con ese resultado, los chicharroneros llegaron a 27 puntos y se ubicaron en el tercer puesto por diferencia de goles.

Guastatoya también se quedó con 27 unidades, pero ocupa la cuarta casilla. Municipal, pese a su derrota contra Xelajú, conserva la segunda posición con la misma cantidad de puntos.

La combinación de resultados deja a tres equipos empatados en la persecución de Antigua, por lo que cada partido será determinante para definir el orden de la clasificación.

Xelajú derrota a Municipal

Xelajú consiguió una victoria importante al imponerse 1-0 a Municipal. Los superchivos sumaron tres puntos que los llevaron a 24, con los que igualaron a Marquense, aunque los quetzaltecos ocupan el quinto lugar por su diferencia de goles.

🎥 Resumen | Xelajú MC venció 1-0 a Municipal gracias a un gol de Diego Casas.



Revive las mejores acciones aquí. 👀👇#LNFGEnFOX pic.twitter.com/tUBAxYvjnD — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 24, 2026

Marquense, en cambio, cayó 3-1 ante Cobán Imperial y se quedó con 24 unidades. El resultado permitió a los cobaneros llegar a 19 puntos y ubicarse en la novena posición.

🎥 Resumen | Así fue la remontada de Cobán Imperial para quedarse con la victoria frente a Marquense.#LNFGenFOX pic.twitter.com/M8ymKwWacb — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 25, 2026

San Pedro y Malacateco reparten puntos

En otro de los encuentros de la jornada, San Pedro y Malacateco empataron 2-2. Los shecanos alcanzaron los 23 puntos y se mantienen en el séptimo lugar, mientras que los toros llegaron a 19 unidades y ocupan la décima casilla.

El empate no permitió a ninguno de los dos equipos dar un salto importante en la clasificación, aunque San Pedro continúa por encima de Aurora FC.

🎥 Resumen | San Pedro reaccionó a tiempo frente a su afición y logró emparejar las acciones ante Malacateco#LNFGenFOX



Revive las mejores acciones y goles. 👀 pic.twitter.com/plDV3V5ISt — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) October 25, 2026

Suchitepéquez y Aurora empatan

La jornada también dejó un empate 2-2 entre Suchitepéquez y Aurora FC. Los venados sumaron un punto, pero continúan en el último puesto con nueve unidades, una situación que los obliga a buscar mejores resultados para intentar salir del fondo.

Aurora, por su parte, llegó a 22 puntos y ocupa la octava posición, todavía con margen para acercarse a los equipos que están por encima.

Así queda la tabla de posiciones del Apertura 2026

Después de 16 jornadas disputadas, Antigua GFC lidera con 29 puntos. Municipal, Mixco y Guastatoya lo siguen con 27 unidades, mientras que Xelajú y Marquense suman 24.

San Pedro ocupa el séptimo puesto con 23 puntos, seguido por Aurora con 22. Cobán Imperial y Malacateco tienen 19 unidades, Comunicaciones suma 17 y Suchitepéquez permanece en el fondo con nueve.

Con la clasificación cada vez más ajustada en la parte alta y la lucha por salir de los últimos puestos, las siguientes jornadas serán decisivas para definir a los equipos que llegarán mejor posicionados a la fase final del campeonato.