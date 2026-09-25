Cinco datos que explican el desafío de Guatemala ante Jamaica en Kingston por la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Guatemala comienza este viernes 25 de septiembre, a las 18 horas, su participación en la Liga de Naciones de Concacaf, cuando visite a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston. El partido corresponde a la primera jornada del torneo regional, que también funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027.

Diez meses después de no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo 2026, la Bicolor afronta su primer torneo oficial bajo la segunda etapa del técnico mexicano Luis Fernando Tena.

El equipo llega después de perder los partidos de preparación que disputó durante el inicio de 2026 y buscará comenzar con un resultado positivo.

El debut se presenta con varios factores que explican la dificultad del compromiso, desde el historial negativo en territorio jamaiquino hasta las ausencias en la defensa guatemalteca. Estos son cinco datos que ayudan a comprender el desafío de Guatemala ante Jamaica.

1. Guatemala nunca ha ganado en Kingston

La Bicolor no ha conseguido derrotar a Jamaica en suelo jamaiquino. La última visita terminó con una derrota 3-0 durante las eliminatorias mundialistas, por lo que el Estadio Nacional de Kingston representa nuevamente un escenario complicado para el conjunto guatemalteco.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones, sin embargo, favorece a Guatemala. El pasado 17 de junio, la Azul y Blanco derrotó 1-0 a Jamaica en la Copa Oro 2025.

En el balance histórico, los Reggae Boyz suman 12 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en 20 enfrentamientos.

Guatemala no ha ganado en suelo jamaiquino. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

2. Nuevo ciclo de Tena rumbo al Mundial 2030

Luis Fernando Tena afronta su primer torneo oficial en la segunda etapa al frente de la Selección Nacional de Guatemala, después de que el equipo no consiguiera la clasificación al Mundial de 2026.

El técnico mexicano tendrá su primera prueba competitiva tras un inicio de año en el que la Bicolor perdió los partidos de preparación disputados.

El encuentro ante Jamaica abre un nuevo proceso que tendrá compromisos oficiales antes de que Guatemala vuelva a disputar unas eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

Tena confía en el trabajo realizado durante los entrenamientos y espera que su equipo responda en el debut.

“Nos hemos preparado bastante bien. El equipo se ha visto bien en los entrenamientos. Sé que vamos a hacer un buen partido. Creo que lo más importante es que seamos un equipo muy agresivo, en el buen sentido, en su cancha”, señaló el entrenador.

En la Copa Oro 2025, la bicolor derrotó a Jamaica. (Foto Prensa Libre: Straffonimages/Fabián Meza)

3. Guatemala tendrá dos bajas en la defensa

La Selección Nacional no contará con José Carlos Pinto ni José Ardón para el compromiso en Kingston.

El capitán quedó fuera por motivos personales, mientras que el segundo no podrá jugar debido a una lesión.

Las ausencias obligarán a Tena a reorganizar su zaga en el primer partido del torneo. El técnico contará con un grupo que incluye a siete futbolistas que militan en ligas del extranjero, en una convocatoria que deberá responder a las exigencias del encuentro ante Jamaica.

José Carlos Pinto (izq.) será una de las bajas para el combinado azul y blanco. (Foto Prensa Libre)

4. Jamaica también afrontará el partido con ausencias

Los Reggae Boyz llegan al estreno con un plantel experimentado, integrado en su mayoría por jugadores que compiten en diferentes ligas europeas.

Sin embargo, el técnico Rudolph Speid no tendrá disponibles a Dujuan Richards, del AFC Wimbledon de la EFL League One, ni a Leon Bailey, del Olympiacos de Grecia, ambos fuera por lesión.

Speid reconoció las fortalezas de Guatemala y destacó su capacidad para manejar la pelota. El estratega jamaiquino también señaló que las ausencias pueden permitir que otros futbolistas asuman protagonismo.

“Les gusta jugar con el balón en sus pies. Así que tienen ciertas fortalezas, pero somos conscientes de lo que son. Será un partido difícil. Haremos nuestra parte y nos vamos a preocupar por lo que hemos venido trabajando”, comentó Speid.

Dujuan Richards será otra baja para Jamaica. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

5. El debut abre un grupo con seis selecciones

Guatemala y Jamaica integran el Grupo B de la Liga A junto con Honduras, Surinam, Martinica y El Salvador.

Los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, donde ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La primera jornada representa el inicio de un recorrido importante para la Bicolor en la Liga de Naciones de Concacaf.

El resultado en Kingston será el primer registro de Guatemala en un grupo en el que deberá competir por una de las plazas de clasificación a la siguiente fase.

El partido ante Jamaica será la primera prueba oficial de la segunda etapa de Luis Fernando Tena y una oportunidad para que la Selección Nacional comience a cambiar la imagen mostrada durante el inicio de 2026.