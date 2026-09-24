Torneo Apertura: Municipal vuelve a la cima al vencer al colero Suchitepéquez

Municipal volvió a imponer su jerarquía en el estadio El Trébol y derrotó 3-0 a Suchitepéquez para recuperar el primer lugar del Torneo Apertura, aprovechando el tropiezo de Antigua GFC frente a Xelajú MC. Los rojos, además, extendieron a 37 partidos su invicto como locales.

El equipo escarlata salió decidido desde el inicio y encontró la ventaja al minuto 12. John Méndez aprovechó un rebote del guardameta Jussef Delgado, tras su primer remate, para empujar el balón al fondo de la portería.

Cinco minutos después llegó el segundo golpe. Rudy Barrientos recibió dentro del área, dejó atrás a un defensor y sacó un remate colocado para ampliar la ventaja.

Suchitepéquez intentó reaccionar y tuvo mayor presencia ofensiva antes del descanso, pero Braulio Linares respondió cuando fue exigido. La lluvia también convirtió el terreno de juego en un obstáculo adicional para ambos equipos.

En el complemento, los venados buscaron descontar, aunque Municipal controló los tiempos del partido y volvió a generar peligro. Jussef Delgado evitó que Rodrigo Saravia y Rudy Barrientos ampliaran la diferencia.

Cuando el partido parecía sentenciado, John Méndez apareció nuevamente. Al 93, recibió un pase filtrado y definió ante la salida de Delgado para marcar el 3-0. La anotación fue revisada mediante el FVS y finalmente validada.

Con el triunfo, Municipal recupera el liderato, mientras Suchitepéquez continúa en el fondo de la clasificación.