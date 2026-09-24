Así ocurrió la jugada que terminó en su expulsión y una sanción de seis meses al técnico de San Pedro, Edwin Vásquez

Las imágenes del partido entre San Pedro y Cobán Imperial muestran la secuencia previa a la expulsión del técnico sampedrano, quien fue sancionado con seis meses de suspensión y una multa de Q10 mil por el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional.

La jugada que derivó en la expulsión de Edwin Vásquez, técnico de San Pedro, ocurrió en el minuto 63 del partido contra Cobán Imperial, correspondiente al Torneo Apertura 2026. En ese momento el partido iba 0-1 a favor de Cobán.

Las imágenes de video permiten observar el momento en que el jugador cobanero Kenneth Valdez cae cerca del área técnica del conjunto sampedrano.

Valdez se pone de pie y, mientras se desplaza, coincide con el técnico Edwin Vásquez, quien había recogido el balón para intentar apresurar la reanudación del juego.

En ese trayecto se produce el contacto entre ambos. Segundos después, el futbolista vuelve a caer al césped, en una acción que genera la intervención del árbitro Cristhofer Daniel Corado Sarceño.

El silbante se dirige de inmediato al lugar y muestra la tarjeta roja al entrenador de San Pedro. Vásquez reclama al jugador por lo que considera una simulación de la falta.

La situación provoca un altercado entre integrantes de ambos equipos y aumenta la tensión en el terreno de juego.

Sin embargo, el informe arbitral describe la acción de otra manera. En el documento presentado por el silbante Corado Sarceño se consigna que Edwin Fernando Vásquez Tello fue expulsado en el minuto 65 por “darle un codazo en la espalda a un jugador adversario”.

A partir de ese reporte, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió el miércoles 23 de septiembre suspender durante seis meses a Edwin Vásquez y aplicarle una multa de Q10 mil.

La resolución se fundamenta en el artículo 67 del Reglamento Disciplinario de la Liga Nacional, que contempla sanciones por la participación de oficiales de un club en hechos violentos.

La normativa establece seis meses de suspensión y Q10 mil de multa cuando un oficial agrede a jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, periodistas u otras personas presentes en las instalaciones deportivas, además de contemplar situaciones de riña.

Trascendió que la directiva de San Pedro solicitará la revisión de la sanción, además que en redes sociales han manifestado su inconformidad con la actuación del árbitro Cristhofer Corado.