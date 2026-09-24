Vander Cruz lidera a los porteros menos vencidos tras 10 jornadas del Apertura 2026

San Pedro vive uno de sus mejores comienzos en la máxima categoría y buena parte de esa campaña tiene un nombre bajo los tres palos: Vander Cruz. El guardameta ha sido titular en los 10 partidos disputados por el equipo y, después de 900 minutos, apenas ha recibido ocho goles para convertirse en el portero menos vencido del Apertura 2026.

Vander tiene el mejor registro con ocho goles recibidos después de 10 jornadas. El guardameta de San Pedro suma 900 minutos jugados.

En segundo lugar está Estuardo Sicán, de Xelajú, con ocho tantos en 630 minutos. Rubén Escobar, de Guastatoya, ocupa el tercer puesto con 11 goles en 810 minutos, seguido por Fredy Pérez, de Comunicaciones, con 12 en 720, y Gustavo Gutiérrez, de Marquense, con 14 en 900.

“Sí siento que estoy atravesando un buen momento, y los ocho goles en diez jornadas reflejan parte de ese trabajo”, explicó Cruz.

“Pero más que pensar en mi mejor momento, lo tomo como una señal de que todo el esfuerzo y la preparación están dando resultado para que tengamos una buena temporada”, agregó.

El rendimiento del guardameta coincide con el buen paso de San Pedro, que ocupa el cuarto puesto de la clasificación.

Figura desde el ascenso

El conjunto recién ascendido se ha mantenido entre los protagonistas del Apertura bajo la dirección del técnico Edwin “El Chino” Estrada, en una temporada en la que ha demostrado que su regreso a la máxima categoría no ha sido únicamente para competir.

Para Cruz, el registro individual no puede separarse del trabajo colectivo. La línea defensiva ha tenido un papel importante para que San Pedro sea uno de los equipos que menos goles ha recibido en el torneo.

“Le doy muchísimo crédito a mi línea defensiva, porque esos números son el resultado del trabajo de todo el equipo”. Vander Cruz, portero de San Pedro

“Como portero puedo tener buenas acciones, pero la solidez se construye entre todos”, añadió.

La preparación también ha sido parte fundamental del desempeño del guardameta. Durante la semana, Cruz y el preparador de porteros, César Valencia, han puesto especial atención al trabajo bajo la portería y al análisis de video de las situaciones que se presentan durante los partidos.

“Con nuestro preparador de porteros, el profesor César Valencia, hemos trabajado mucho en la ubicación, los desplazamientos y sobre todo la toma de decisiones. Creo que esa combinación de trabajo diario y análisis nos ha ayudado a ser más sólidos”, comentó.

En los partidos, la comunicación con los defensores es otra de las herramientas que Cruz considera fundamentales. Especialmente en las acciones a balón parado, el equipo organiza previamente las marcas y las zonas que debe cubrir cada jugador.

“La coordinación se basa principalmente en la comunicación constante y en tener clara la responsabilidad de cada uno”, explicó.

“Como portero tengo una visión completa de lo que ocurre en el terreno de juego, pero lo más importante es que exista confianza y comunicación entre todos”, agregó.

El liderato entre los porteros menos vencidos también ha colocado a Cruz bajo los reflectores. Sin embargo, el guardameta asegura que la estadística no modifica su forma de trabajar ni cambia la prioridad que tiene dentro del equipo.

“Es cierto que ser reconocido como el portero menos vencido genera reflectores y también cierta presión, pero trato de que eso no cambie mi manera de trabajar. Los números individuales son como consecuencia del trabajo de todo el equipo, no solamente del portero”, afirmó.

Mientras Cruz mantiene su registro de ocho goles recibidos, San Pedro busca consolidar su posición en la parte alta de la clasificación y cerrar de buena manera la fase de clasificación.

El objetivo, según el guardameta, es mantener la concentración y competir con la misma intensidad.

“Más allá de cualquier rendimiento individual, el objetivo principal es cerrar esta fase de clasificación de la mejor manera posible y cumplir las metas que nos hemos trazado como equipo”, indicó.

La campaña del recién ascendido ha estado acompañada por una estructura defensiva que Cruz resume en tres conceptos: unión, comunicación y confianza.

Para el portero, la responsabilidad de evitar los goles no recae únicamente en quien ocupa la portería.

“Sabemos que defender no es responsabilidad de uno, sino de todo el equipo”, concluyó.