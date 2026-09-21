Apertura 2026: Comunicaciones, Cobán y Suchitepéquez se hunden y así marcha la clasificación

El torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional se acerca al cierre de su primera vuelta y la jornada 11 comenzó a dejar una fotografía cada vez más definida de la competencia. Mientras los equipos que pelean por los primeros puestos mantienen un pulso cerrado, en la parte baja las diferencias empiezan a pesar y aumentan la presión sobre aquellos que no consiguen reaccionar.

Entre los equipos más comprometidos aparece Comunicaciones, que volvió a quedar en deuda y agudizó una crisis que el cambio de entrenador todavía no ha conseguido resolver. Los cremas marchan en la décima posición y acumulan seis partidos consecutivos sin ganar, una racha que incluye tres encuentros disputados como locales, el más reciente frente a Guastatoya.

El problema de Comunicaciones ya no parece reducirse únicamente a los resultados. El equipo continúa sin encontrar un estilo definido y la falta de identidad futbolística es evidente. A esto se suman errores defensivos que han terminado por costarle puntos importantes y que mantienen al conjunto albo lejos de la regularidad que necesita para comenzar a escalar posiciones.

La situación obliga a buscar una reacción inmediata. El siguiente compromiso será una nueva prueba para intentar cortar la mala racha, aunque el escenario no será sencillo: los cremas tendrán que visitar a Xelajú MC, un rival que en el estadio Mario Camposeco suele convertirse en una barrera especialmente complicada.

Cobán tampoco encuentra la salida

Una realidad similar atraviesa Cobán Imperial. La directiva ha mantenido la confianza en Ramiro Cepeda, pero el técnico todavía no consigue levantar a un equipo que en los últimos torneos había acostumbrado a su afición a verlo instalado en los primeros puestos.

Los príncipes azules apenas suman siete puntos y ocupan la penúltima posición de la tabla. La crisis cobra especial importancia porque, aunque todavía quedan jornadas por disputar y otro torneo para completar la temporada, cerrar el Apertura en una posición comprometida puede aumentar la presión de cara al Clausura, especialmente en la lucha por evitar complicaciones relacionadas con el descenso.

Cobán necesita cambiar la dinámica antes de que la distancia con los equipos que están por encima comience a convertirse en un problema mayor. La falta de victorias y la pérdida de protagonismo respecto de campañas anteriores han colocado al club en una situación que hace algunas jornadas parecía difícil de imaginar.

Suchitepéquez, contra el tiempo

El panorama más complicado en la parte baja corresponde a Suchitepéquez, que regresó a la Liga Nacional después de una larga espera y no ha encontrado la forma de hacer que su retorno sea estable.

Los venados han sufrido desde las primeras jornadas y los resultados han estado acompañados por una gestión deportiva marcada por los cambios en el banquillo. En apenas 11 jornadas, el equipo ya ha tenido tres entrenadores, una muestra de la inestabilidad que ha acompañado su campaña.

En lo deportivo, el balance también es preocupante: Suchitepéquez solo ha conseguido una victoria, además de tres empates y seis derrotas. La cantidad de puntos obtenidos lo mantiene entre los equipos más comprometidos de la clasificación y obliga al club a utilizar el resto del torneo para intentar revertir una situación que podría complicar su permanencia.

El regreso a la máxima categoría, que significó años de espera y esfuerzo, se ha convertido hasta ahora en una experiencia complicada. Los venados necesitan encontrar respuestas cuanto antes para evitar que su paso por la Liga Nacional sea demasiado corto.

Pulso en la cima

Mientras en el fondo aumenta la preocupación, la pelea por los primeros puestos mantiene una dinámica diferente. Antigua GFC y Municipal conservaron las posiciones de privilegio pese a no disputar su partido correspondiente a esta jornada.

El duelo entre ambos fue reprogramado para el 8 de octubre, debido al aporte de jugadores de ambos clubes a la Selección Nacional de Guatemala. La espera mantiene intacta una pelea por el liderato que promete ser uno de los principales atractivos cuando se complete ese partido pendiente.

Detrás aparecen Guastatoya, San Pedro, Mixco y Marquense, equipos que actualmente completan el grupo que pelea por mantenerse dentro de los puestos que otorgan acceso a la fase final por el título.

Sin embargo, la distancia no permite relajaciones. Aurora FC, Xelajú MC y Malacateco permanecen muy cerca y cualquier tropiezo de los equipos que están arriba puede modificar rápidamente el orden de la clasificación.

Así, cuando el Apertura 2026 se acerca al cierre de su primera vuelta, el campeonato comienza a dividirse en dos realidades. Arriba, varios equipos mantienen una lucha cerrada por los puestos de privilegio; abajo, Comunicaciones, Cobán Imperial y Suchitepéquez enfrentan una presión creciente para cambiar su rumbo.

La segunda mitad del torneo todavía puede modificar el panorama, pero la jornada 11 dejó claro que cada punto comienza a tener un peso mayor y que las diferencias entre los extremos de la tabla empiezan a hacerse cada vez más visibles.