¡Fuerte castigo! Edwin Vásquez, técnico de San Pedro, recibe seis meses de suspensión y Q10 mil de multa

El Órgano Disciplinario de la Liga Nacional resolvió sancionar con seis meses de suspensión y una multa de Q10 mil al entrenador de San Pedro, Edwin Vásquez, luego del reporte presentado por el árbitro Cristhofer Corado tras el partido frente a Cobán Imperial.

El encuentro estuvo marcado por varias expulsiones, pero la más controversial fue la tarjeta roja directa mostrada al técnico sampedrano. De acuerdo con el informe arbitral, Vásquez habría agredido con un codazo en la espalda al futbolista cobanero Keneth Valdez durante una confrontación.

A partir de lo consignado por el árbitro, el Órgano Disciplinario aplicó el artículo 67 del Reglamento Disciplinario de la Liga Nacional, correspondiente a la participación de oficiales de un club en hechos violentos.

La normativa establece una suspensión de seis meses y una multa de Q10 mil cuando un oficial agrede a jugadores, oficiales del equipo rival, integrantes de su propio equipo, periodistas o cualquier persona presente en las instalaciones deportivas, además de contemplar situaciones de riña.

Una sanción que golpea a San Pedro

El castigo representa un duro golpe para San Pedro, ya que Vásquez quedará apartado de toda actividad relacionada con la dirección de los partidos del representativo de San Marcos durante los próximos meses.

De mantenerse la resolución, el entrenador se perdería lo que resta de la fase de clasificación y la etapa final del Apertura 2026, en caso de que San Pedro avance, además de parte del Torneo Clausura 2027. Su regreso a los banquillos se produciría hasta marzo de 2027.

San Pedro puede apelar

La directiva de San Pedro no estaría conforme con la resolución y preparía una apelación con la intención de que la sanción sea revisada.

El principal argumento estaría sustentado en las imágenes de televisión del encuentro, las cuales muestran la confrontación entre Vásquez y Keneth Valdez, por lo que el video puede aportar elementos diferentes a los descritos en el reporte arbitral.

Ahora será el proceso de apelación el que determine si las imágenes aportadas por el club pueden modificar la resolución del Órgano Disciplinario y permitir que el técnico sampedrano reduzca o deje sin efecto el castigo.