La guatemalteca Aisha Solórzano firma doblete y lidera triunfo del FC Juárez en México

Aisha Solórzano es una vez más figura en el futbol femenino mexicano.

La delantera guatemalteca marcó un doblete en la victoria 2-0 del FC Juárez sobre León, en la octava jornada del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Los goles han sido claves para avanzar en este torneo, además que la posicionan como una de las referentes en la delantera de su equipo.

Solórzano abrió el marcador al minuto 48. La guatemalteca recibió un balón filtrado dentro del área, ganó la espalda de la defensa y se anticipó a la salida de la guardameta para colocar el 0-1.

48’ ⏱️ | 🦁 LEO 0-1 JUA 🏇

🏇⚽️🔥 ¡GOOOOOOL DE JUÁREZ!



¡Aisha Solórzano rompe el cero! 💥 La atacante de las Bravas aparece en el arranque de la segunda mitad para poner a Juárez al frente. 🙌🏼🔥#LEOvsJUA pic.twitter.com/pC8Sa0QUVp — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) September 22, 2026

El segundo tanto llegó al minuto 82. Solórzano aprovechó un error de la defensa de León, recuperó el balón y quedó frente a la portera rival, a quien superó con su definición para sentenciar el triunfo del conjunto fronterizo.

82’ ⏱️ | 🦁 LEO 0-2 JUA 🏇

🔥⚽️ ¡DOBLETEEEE DE AISHA SOLÓRZANO!



¡Lo buscó y lo encontró! Aisha aparece nuevamente para firmar su doblete y ampliar la ventaja de las Bravas. 🏇💥🙌🏼#LEOvsJUA pic.twitter.com/pEjLC9IqkN — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) September 22, 2026

Con sus dos goles, la atacante llegó a cuatro anotaciones en el torneo, después de haber marcado anteriormente frente a Santos Laguna y Cruz Azul.

Su actuación ante León también le permitió ser reconocida como la Jugadora del Partido.

El triunfo dejó al FC Juárez con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas.

El equipo de Solórzano volverá a la actividad el sábado 26 de septiembre, cuando reciba a Tijuana por la novena jornada del campeonato.