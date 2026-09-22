La guatemalteca Aisha Solórzano firma doblete y lidera triunfo del FC Juárez en México

Fútbol Nacional

La guatemalteca Aisha Solórzano firma doblete y lidera triunfo del FC Juárez en México

La delantera nacional marcó dos goles en la victoria 2-0 sobre León y llegó a cuatro anotaciones en el Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

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Aisha Solórzano celebra uno de sus dos goles en la victoria del FC Juárez sobre León. La guatemalteca llegó a cuatro anotaciones en el Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: FC Juárez Femenil)

Aisha Solórzano es una vez más figura en el futbol femenino mexicano.

La delantera guatemalteca marcó un doblete en la victoria 2-0 del FC Juárez sobre León, en la octava jornada del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Los goles han sido claves para avanzar en este torneo, además que la posicionan como una de las referentes en la delantera de su equipo.

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Solórzano abrió el marcador al minuto 48. La guatemalteca recibió un balón filtrado dentro del área, ganó la espalda de la defensa y se anticipó a la salida de la guardameta para colocar el 0-1.

El segundo tanto llegó al minuto 82. Solórzano aprovechó un error de la defensa de León, recuperó el balón y quedó frente a la portera rival, a quien superó con su definición para sentenciar el triunfo del conjunto fronterizo.

Con sus dos goles, la atacante llegó a cuatro anotaciones en el torneo, después de haber marcado anteriormente frente a Santos Laguna y Cruz Azul.

Su actuación ante León también le permitió ser reconocida como la Jugadora del Partido.

El triunfo dejó al FC Juárez con 18 puntos, producto de seis victorias y dos derrotas.

El equipo de Solórzano volverá a la actividad el sábado 26 de septiembre, cuando reciba a Tijuana por la novena jornada del campeonato.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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