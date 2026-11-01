Cobán sorprende a Guastatoya y gana 2-1 en el David Cordón Hichos

Cobán Imperial se llevó una victoria importante de visita. Los Príncipes Azules vencieron 2-1 a Guastatoya en el estadio David Cordón Hichos, por la jornada 18 del Apertura 2026, y dejaron a los pecho amarillo sin puntos en su casa.

El primer tiempo fue parejo y muy físico. Hubo pocas ocasiones claras y varias faltas, con tarjetas amarillas para ambos equipos. Guastatoya intentó tomar el control, pero Cobán fue el que más propuso ofensivamente.

El golpe llegó cuando el primer tiempo se acababa. Al minuto 45, Juan Winter remató con la pierna derecha tras una buena jugada colectiva y colocó el balón en el palo más lejano. Fue el 0-1 con el que los visitantes se fueron al descanso.

Un empate que duró tres minutos

El segundo tiempo empezó con un gol de Guastatoya. Al minuto 46, José Almanza se elevó y conectó un cabezazo que puso el 1-1 y devolvió la ilusión a los locales. No había pasado ni un minuto del complemento.

La alegría duró poco. Al minuto 49, Janderson Pereira recibió dentro del área y definió con un buen remate para poner el 1-2. Fue el gol que le dio la ventaja a Cobán, que después defendió el resultado.

Cobán Imperial / PL

Con el triunfo, Cobán llega a 25 puntos y sigue su recuperación en la segunda vuelta. Los Príncipes Azules se acercan a los equipos de la parte media de la tabla.

Guastatoya se queda con 28 puntos y pierde la oportunidad de meterse en la pelea por la cima. Mixco, que también tiene 28, juega esta noche ante Comunicaciones y podría quedarse con el tercer lugar.