¡Invicto en casa! San Pedro vence 1-0 a Municipal con gol de Germán Águila

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¡Invicto en casa! San Pedro vence 1-0 a Municipal con gol de Germán Águila

Germán Águila apareció de cabeza en el segundo tiempo y los gallos siguen invictos en su estadio, mientras Municipal cede terreno ante el líder del torneo.

Alejandra Soto

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Germán Águila celebra el gol de la victoria 1-0 de San Pedro FC sobre Municipal en el estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 18 del Torneo Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: San Pedro).

San Pedro mantiene su fortaleza de local. Los gallos vencieron 1-0 a Municipal en el estadio Municipal de San Pedro, por la jornada 18 del Apertura 2026, con un gol de cabeza de Germán Águila al minuto 73 que les permitió conservar el invicto en su casa y sumar tres puntos de peso en la recta final del torneo.

El equipo sampedrano fue el más ordenado en la primera mitad. Manejó la pelota con un fútbol elaborado y generó las llegadas más claras, con remates de Edgar Macal y Sebastián Colón que encontraron bien ubicado a Braulio Linares.

El primer tiempo terminó 0-0 y con una polémica que se alargó casi cinco minutos. Al minuto 37, Rodrigo Saravia entró al área y reclamó un penal, y el árbitro Julio Luna revisó la jugada en el FVS para decidir que no hubo falta de Águila.

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El cabezazo que decidió el partido

El gol llegó en una jugada a balón parado. En la segunda acción de un tiro libre, Fajardo centró desde la derecha y Germán Águila se elevó para conectar un soberbio cabezazo que puso el 1-0.

Municipal quedó prácticamente sin respuestas. Hizo ingresar a Pedro Altán y Erick Paniagua tras el gol y presionó en los minutos finales, pero San Pedro mantuvo el orden en defensa y no permitió que los escarlatas generaran una ocasión clara, mientras el partido se cerraba entre demoras y reclamos por el tiempo perdido.

Con los tres puntos, San Pedro llega a 26 y se coloca en la quinta posición, por encima de Xelajú, Aurora y Marquense, que suman 25. Los gallos se meten en la parte alta del campeonato y confirman que su estadio es una de las plazas más difíciles de visitar en el Apertura 2026.

Municipal se queda con 30 puntos y sigue segundo, ahora a cinco del líder Antigua, que llegó a 35 tras ganar de visita a Aurora. El resultado frena su intento de recortar distancia en la cima y deja a los escarlatas con una nueva derrota en el cierre de la segunda vuelta.

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