Los coloniales no ceden: Antigua derrota 2-0 a Aurora y se consolida como líder del torneo

Antigua GFC se consolidó en el liderato del Apertura 2026. Los aguacateros vencieron 2-0 a Aurora FC en el estadio Cementos Progreso, por la jornada 18, con dos goles en el segundo tiempo que les permitieron llevarse los tres puntos de visita y mantener la presión sobre sus perseguidores.

El primer tiempo terminó sin goles. Aurora comenzó con intensidad y tuvo un par de llegadas de Héctor Morales, una de ellas de cabeza al minuto 12 que se fue apenas a un lado, pero los coloniales se ordenaron en defensa y neutralizaron a su delantero, que no encontró espacios para generar peligro.

Kevin Gordillo / PL

Los panza verdes respondieron con un fuerte disparo de José Espinoza, que el portero Liborio Sánchez atrapó en dos tiempos al minuto 44. Fue el aviso de lo que vendría tras el descanso, ya que el equipo visitante había mostrado paciencia y cada vez se acercaba más al arco aurinegro.

Los goles llegaron en el complemento

Antigua salió mejor en el segundo tiempo y no tardó en encontrar el premio. Al minuto 55, Kevin López dio una gran asistencia a Espinoza, quien definió solo frente a Sánchez para abrir el marcador y darle ventaja a los coloniales en el Cementos Progreso.

Los aurinegros intentaron reaccionar con un remate de Carlos Flores que se fue desviado, y reclamaron una posible mano dentro del área que el FVS descartó. En los minutos finales, Luis Morán evitó el descuento con una gran atajada ante un cabezazo de Julio Rodríguez, y selló así la victoria de los visitantes.

Kevin Gordillo / PL

El regreso goleador de Apaolaza

El segundo gol fue obra de Juan Francisco Apaolaza al minuto 72. La jugada se revisó por un posible fuera de lugar de Diego Fernández, pero el árbitro Mario Escobar la validó y puso el 0-2. El argentino volvió a las convocatorias hace poco, tras meses de recuperación por una lesión de ligamento cruzado en la rodilla.

Con los tres puntos, los coloniales llegan a 35 y siguen como líderes del Apertura 2026. Aurora se queda con 25. Municipal, con 30, juega hoy a las 3:00 PM ante San Pedro y necesita ganar para recortar distancia con el líder, en una tabla que sigue muy apretada.