Cobán Imperial vence 2-1 a Suchitepéquez con diez jugadores en el Apertura 2026

Cobán Imperial consiguió un valioso triunfo de 2-1 frente a Suchitepéquez en el estadio José Ángel Rossi, en un encuentro correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2026. A pesar de disputar toda la segunda mitad con un jugador menos, el conjunto cobanero mostró carácter y se quedó con tres puntos importantes que lo mantienen en la lucha por salir de la zona baja de la tabla.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 45, por medio del delantero y capitán cobanero Janderson Pereira. El brasileño convirtió un penal con un disparo colocado hacia el poste izquierdo, que dejó sin posibilidades al guardameta venado Julio Secaidá, quien se lanzó hacia el lado contrario. Con esa anotación, los locales tomaron ventaja antes del descanso.

Sin embargo, la alegría cobanera se vio empañada en los minutos finales de la primera parte, cuando el delantero Uri Amaral fue expulsado tras protagonizar una acción antideportiva que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa.

De esta manera, Cobán Imperial se marchó al descanso con ventaja de 1-0, pero con la obligación de afrontar el segundo tiempo con diez futbolistas.

En la segunda mitad, Suchitepéquez adelantó sus líneas y aprovechó la superioridad numérica para buscar el empate. La recompensa llegó al minuto 60, cuando el mexicano Armando Zamorano ejecutó un tiro libre. El balón dio un bote inesperado dentro del área y superó al portero Tomás Casas, para establecer el 1-1.

Los venados continuaron insistiendo y estuvieron cerca de remontar pocos minutos después, cuando Galindo sacó un potente cabezazo que se estrelló en el poste. El conjunto visitante tomó el control del encuentro y comenzó a generar constantes aproximaciones sobre la portería cobanera.

A pesar de la presión rival, Cobán Imperial resistió y encontró espacios para contraatacar. Incluso tuvo una oportunidad clara para recuperar la ventaja, pero el guardameta Julio Secaidá evitó la anotación con una destacada intervención.

Selvin Tení le dio el triunfo a Cobán Imperial

Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Selvin Tení al minuto 83 para marcar el 2-1 y desatar la celebración de los aficionados en el estadio José Ángel Rossi.

El atacante aprovechó una jugada ofensiva para devolverle la ventaja al conjunto cobanero en uno de los momentos más complicados del encuentro. En los minutos finales, Suchitepéquez buscó el empate con más ímpetu que claridad, pero no logró superar nuevamente la resistencia de los locales.

Con esta derrota, Suchitepéquez continúa en el último lugar de la clasificación, con apenas nueve puntos, y mantiene una situación complicada en el campeonato. Por su parte, Cobán Imperial llegó a 22 puntos y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar a la fase final del Torneo Apertura 2026.

El conjunto cobanero logró sostener el resultado pese a disputar toda la segunda mitad con diez jugadores y consiguió una victoria que podría resultar determinante en la recta final de la fase de clasificación.